Празднование 9 Мая началось на площади 1905 года в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на площади 1905 года начался Парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. Жители уральской столицы увидят технику, которая впервые поучаствует в марше, в частности, комплекс «Синяя птица», предназначенный для поиска космонавтов на месте приземления. Традиционно мероприятие ведет замминистра культуры Роман Дорохин. Перед церемонией он поделился, что два дня почти не разговаривал — берег связки. Прямую трансляцию с празднества ведет URA.RU.

10:31 Шествие войск на площади 1905 года завершается.

10:27 По площади 1905 года уже прошло несколько коробок.

10:23 Одному из юнармейцев, которые идут в начале колонны, стало плохо. На помощь ему срочно пришли наставники с нашатырем. В колонну поставили запасного участника.

10:21 Шествие войск открывают молодые барабанщики. Их коробку возглавляет подполковник Шипников.

10:16 И. о. командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев объявил минуту молчания.

10:12 Объезд войск завершен.

10:09 Парадом командует врио командующего ЦВО генерал-майор Александр Линьков. Сейчас он обратился к военнослужащим и поздравил их с 78-й годовщиной со Дня Победы.

10:06 Копия Знамени Победы находится у участника Великой Отечественной войны полковника Владимира Лупейко. Сегодня, 9 мая, ему исполняется 101 год!

10:03 Военные ЦВО открывают Парад Победы. Группа солдат выносит красное знамя Победы и флаг Российской Федерации.

10:00 Евгений Куйвашев обратился к жителям и гостям Екатеринбурга. Он поздравил их с Днем Победы.

09:54 Ловите еще несколько атмосферных фотографий от наших корреспондентов перед началом Парада Победы.

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

09:53 Посмотрите на коробки военных с высоты башни.

09:51 По центру Екатеринбурга проехалась первая техника. Военные заканчивают подготовку.

09:45 Куйвашев уже несколько минут о чем-то говорит с начальником ГУ МЧС Свердловской области Виктором Теряевым.

Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

09:42 На параде услышали громкий хлопок, гости напряглись. Оказалось, это лопнуло колесо на коляске ветерана.

Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

09:41 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся на главную трибуну в компании мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, полпреда президента РФ Владимира Якушева, спикера заксо Людмилы Бабушкиной, председателя гордумы Игоря Володина и экс-сенатора Эдуарда Росселя.

09:39 Коробки военных уже строятся в центре города.

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

09:31 Смог не остановил жителей и гостей города. Они начинают стягиваться в центр город.

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU