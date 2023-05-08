В Екатеринбурге на площади 1905 года начался Парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. Жители уральской столицы увидят технику, которая впервые поучаствует в марше, в частности, комплекс «Синяя птица», предназначенный для поиска космонавтов на месте приземления. Традиционно мероприятие ведет замминистра культуры Роман Дорохин. Перед церемонией он поделился, что два дня почти не разговаривал — берег связки. Прямую трансляцию с празднества ведет URA.RU.
10:3109.05.2023 Шествие войск на площади 1905 года завершается.
10:2709.05.2023 По площади 1905 года уже прошло несколько коробок.
10:2309.05.2023 Одному из юнармейцев, которые идут в начале колонны, стало плохо. На помощь ему срочно пришли наставники с нашатырем. В колонну поставили запасного участника.
10:2109.05.2023 Шествие войск открывают молодые барабанщики. Их коробку возглавляет подполковник Шипников.
10:1609.05.2023 И. о. командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев объявил минуту молчания.
10:1209.05.2023 Объезд войск завершен.
10:0909.05.2023 Парадом командует врио командующего ЦВО генерал-майор Александр Линьков. Сейчас он обратился к военнослужащим и поздравил их с 78-й годовщиной со Дня Победы.
10:0609.05.2023 Копия Знамени Победы находится у участника Великой Отечественной войны полковника Владимира Лупейко. Сегодня, 9 мая, ему исполняется 101 год!
10:0309.05.2023 Военные ЦВО открывают Парад Победы. Группа солдат выносит красное знамя Победы и флаг Российской Федерации.
10:0009.05.2023 Евгений Куйвашев обратился к жителям и гостям Екатеринбурга. Он поздравил их с Днем Победы.
09:5409.05.2023 Ловите еще несколько атмосферных фотографий от наших корреспондентов перед началом Парада Победы.
09:4109.05.2023 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся на главную трибуну в компании мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, полпреда президента РФ Владимира Якушева, спикера заксо Людмилы Бабушкиной, председателя гордумы Игоря Володина и экс-сенатора Эдуарда Росселя.
09:3909.05.2023 Коробки военных уже строятся в центре города.
В Екатеринбурге на площади 1905 года начался Парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. Жители уральской столицы увидят технику, которая впервые поучаствует в марше, в частности, комплекс «Синяя птица», предназначенный для поиска космонавтов на месте приземления. Традиционно мероприятие ведет замминистра культуры Роман Дорохин. Перед церемонией он поделился, что два дня почти не разговаривал — берег связки. Прямую трансляцию с празднества ведет URA.RU. 10:31 09.05.2023 Шествие войск на площади 1905 года завершается. 10:27 09.05.2023 По площади 1905 года уже прошло несколько коробок. 10:23 09.05.2023 Одному из юнармейцев, которые идут в начале колонны, стало плохо. На помощь ему срочно пришли наставники с нашатырем. В колонну поставили запасного участника. 10:21 09.05.2023 Шествие войск открывают молодые барабанщики. Их коробку возглавляет подполковник Шипников. 10:16 09.05.2023 И. о. командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев объявил минуту молчания. 10:12 09.05.2023 Объезд войск завершен. 10:09 09.05.2023 Парадом командует врио командующего ЦВО генерал-майор Александр Линьков. Сейчас он обратился к военнослужащим и поздравил их с 78-й годовщиной со Дня Победы. 10:06 09.05.2023 Копия Знамени Победы находится у участника Великой Отечественной войны полковника Владимира Лупейко. Сегодня, 9 мая, ему исполняется 101 год! 10:03 09.05.2023 Военные ЦВО открывают Парад Победы. Группа солдат выносит красное знамя Победы и флаг Российской Федерации. 10:00 09.05.2023 Евгений Куйвашев обратился к жителям и гостям Екатеринбурга. Он поздравил их с Днем Победы. 09:54 09.05.2023 Ловите еще несколько атмосферных фотографий от наших корреспондентов перед началом Парада Победы. 09:53 09.05.2023 Посмотрите на коробки военных с высоты башни. 09:51 09.05.2023 По центру Екатеринбурга проехалась первая техника. Военные заканчивают подготовку. 09:45 09.05.2023 Куйвашев уже несколько минут о чем-то говорит с начальником ГУ МЧС Свердловской области Виктором Теряевым. 09:42 09.05.2023 На параде услышали громкий хлопок, гости напряглись. Оказалось, это лопнуло колесо на коляске ветерана. 09:41 09.05.2023 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся на главную трибуну в компании мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, полпреда президента РФ Владимира Якушева, спикера заксо Людмилы Бабушкиной, председателя гордумы Игоря Володина и экс-сенатора Эдуарда Росселя. 09:39 09.05.2023 Коробки военных уже строятся в центре города. 09:31 09.05.2023 Смог не остановил жителей и гостей города. Они начинают стягиваться в центр город.