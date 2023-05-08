08 мая 2023

В Екатеринбурге начался Парад Победы на площади 1905 года. Онлайн-трансляция

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Парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, парад победы 9мая, парад победы, 9 мая
Празднование 9 Мая началось на площади 1905 года в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге на площади 1905 года начался Парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. Жители уральской столицы увидят технику, которая впервые поучаствует в марше, в частности, комплекс «Синяя птица», предназначенный для поиска космонавтов на месте приземления. Традиционно мероприятие ведет замминистра культуры Роман Дорохин. Перед церемонией он поделился, что два дня почти не разговаривал — берег связки. Прямую трансляцию с празднества ведет URA.RU.

10:31 09.05.2023 Шествие войск на площади 1905 года завершается.

10:27 09.05.2023 По площади 1905 года уже прошло несколько коробок.

10:23 09.05.2023 Одному из юнармейцев, которые идут в начале колонны, стало плохо. На помощь ему срочно пришли наставники с нашатырем. В колонну поставили запасного участника.

10:21 09.05.2023 Шествие войск открывают молодые барабанщики. Их коробку возглавляет подполковник Шипников.

10:16 09.05.2023 И. о. командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев объявил минуту молчания.

10:12 09.05.2023 Объезд войск завершен.

10:09 09.05.2023 Парадом командует врио командующего ЦВО генерал-майор Александр Линьков. Сейчас он обратился к военнослужащим и поздравил их с 78-й годовщиной со Дня Победы.

10:06 09.05.2023 Копия Знамени Победы находится у участника Великой Отечественной войны полковника Владимира Лупейко. Сегодня, 9 мая, ему исполняется 101 год!

10:03 09.05.2023 Военные ЦВО открывают Парад Победы. Группа солдат выносит красное знамя Победы и флаг Российской Федерации.

10:00 09.05.2023 Евгений Куйвашев обратился к жителям и гостям Екатеринбурга. Он поздравил их с Днем Победы.

09:54 09.05.2023 Ловите еще несколько атмосферных фотографий от наших корреспондентов перед началом Парада Победы.

Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург
Фото:
Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург
Фото:
Парад Победы с башни администрации Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Парад Победы с башни администрации Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Парад Победы с башни администрации Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург
Фото:

09:53 09.05.2023 Посмотрите на коробки военных с высоты башни.

09:51 09.05.2023 По центру Екатеринбурга проехалась первая техника. Военные заканчивают подготовку.

09:45 09.05.2023 Куйвашев уже несколько минут о чем-то говорит с начальником ГУ МЧС Свердловской области Виктором Теряевым.

Фото:

09:42 09.05.2023 На параде услышали громкий хлопок, гости напряглись. Оказалось, это лопнуло колесо на коляске ветерана.

Фото:

09:41 09.05.2023 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся на главную трибуну в компании мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, полпреда президента РФ Владимира Якушева, спикера заксо Людмилы Бабушкиной, председателя гордумы Игоря Володина и экс-сенатора Эдуарда Росселя.

09:39 09.05.2023 Коробки военных уже строятся в центре города.

Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург
Фото:
Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург
Фото:
Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург
Фото:

Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург
Фото:

09:31 09.05.2023 Смог не остановил жителей и гостей города. Они начинают стягиваться в центр город.

Парад Победы. Точка у сквера. Екатеринбург
Фото:
Парад Победы с башни администрации Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
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В Екатеринбурге на площади 1905 года начался Парад в честь 78-й годовщины со Дня Победы. Жители уральской столицы увидят технику, которая впервые поучаствует в марше, в частности, комплекс «Синяя птица», предназначенный для поиска космонавтов на месте приземления. Традиционно мероприятие ведет замминистра культуры Роман Дорохин. Перед церемонией он поделился, что два дня почти не разговаривал — берег связки. Прямую трансляцию с празднества ведет URA.RU. 10:31 09.05.2023 Шествие войск на площади 1905 года завершается. 10:27 09.05.2023 По площади 1905 года уже прошло несколько коробок. 10:23 09.05.2023 Одному из юнармейцев, которые идут в начале колонны, стало плохо. На помощь ему срочно пришли наставники с нашатырем. В колонну поставили запасного участника. 10:21 09.05.2023 Шествие войск открывают молодые барабанщики. Их коробку возглавляет подполковник Шипников. 10:16 09.05.2023 И. о. командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев объявил минуту молчания. 10:12 09.05.2023 Объезд войск завершен. 10:09 09.05.2023 Парадом командует врио командующего ЦВО генерал-майор Александр Линьков. Сейчас он обратился к военнослужащим и поздравил их с 78-й годовщиной со Дня Победы. 10:06 09.05.2023 Копия Знамени Победы находится у участника Великой Отечественной войны полковника Владимира Лупейко. Сегодня, 9 мая, ему исполняется 101 год! 10:03 09.05.2023 Военные ЦВО открывают Парад Победы. Группа солдат выносит красное знамя Победы и флаг Российской Федерации. 10:00 09.05.2023 Евгений Куйвашев обратился к жителям и гостям Екатеринбурга. Он поздравил их с Днем Победы. 09:54 09.05.2023 Ловите еще несколько атмосферных фотографий от наших корреспондентов перед началом Парада Победы. 09:53 09.05.2023 Посмотрите на коробки военных с высоты башни. 09:51 09.05.2023 По центру Екатеринбурга проехалась первая техника. Военные заканчивают подготовку. 09:45 09.05.2023 Куйвашев уже несколько минут о чем-то говорит с начальником ГУ МЧС Свердловской области Виктором Теряевым. 09:42 09.05.2023 На параде услышали громкий хлопок, гости напряглись. Оказалось, это лопнуло колесо на коляске ветерана. 09:41 09.05.2023 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся на главную трибуну в компании мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, полпреда президента РФ Владимира Якушева, спикера заксо Людмилы Бабушкиной, председателя гордумы Игоря Володина и экс-сенатора Эдуарда Росселя. 09:39 09.05.2023 Коробки военных уже строятся в центре города. 09:31 09.05.2023 Смог не остановил жителей и гостей города. Они начинают стягиваться в центр город.
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