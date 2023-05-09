Полпред Якушев выступил с важным обращением к жителям УрФО

09 мая 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поздравил жителей и ветеранов УрФО с Днем Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей и ветеранов Уральского федерального округа с Днем Победы. Якушев отметил, что День Победы — это священный для страны праздник. «В годы Великой Отечественной войны на нас с надеждой смотрел весь мир. Наша страна спасла Европу и все человечество. Сегодня кое-кто пытается забыть об этом и обелить нацизм. Не случайно он снова поднял голову у наших западных границ. Но историю переписать нельзя. Написанную кровью правду не смыть никакими измышлениями. Урок истории придется выучить и тем, кто угрожает нам. Они закончат так же, как их предшественники. Счастья и здоровья вам, дорогие ветераны!» — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Полпред Якушев также отметил участников спецоперации, сказав, что страна поддерживает бойцов СВО. «Сегодня наши земляки на передовой успешно решают поставленные боевые задачи. Все мы поддерживаем их и их семьи, обеспечиваем самым необходимым. И верим, что победа будет за нами и в этот раз!», — передает слова полпреда его пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошел парад в честь 78-й годовщины Победы. Общественный транспорт 9 мая будет работать до часа ночи. Проезд для участников, инвалидов ВОВ и их сопровождающих будет бесплатным. Прямую трансляцию с торжественных мероприятий, посвященных 9 Мая, ведет URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей и ветеранов Уральского федерального округа с Днем Победы. Якушев отметил, что День Победы — это священный для страны праздник. «В годы Великой Отечественной войны на нас с надеждой смотрел весь мир. Наша страна спасла Европу и все человечество. Сегодня кое-кто пытается забыть об этом и обелить нацизм. Не случайно он снова поднял голову у наших западных границ. Но историю переписать нельзя. Написанную кровью правду не смыть никакими измышлениями. Урок истории придется выучить и тем, кто угрожает нам. Они закончат так же, как их предшественники. Счастья и здоровья вам, дорогие ветераны!» — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Полпред Якушев также отметил участников спецоперации, сказав, что страна поддерживает бойцов СВО. «Сегодня наши земляки на передовой успешно решают поставленные боевые задачи. Все мы поддерживаем их и их семьи, обеспечиваем самым необходимым. И верим, что победа будет за нами и в этот раз!», — передает слова полпреда его пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошел парад в честь 78-й годовщины Победы. Общественный транспорт 9 мая будет работать до часа ночи. Проезд для участников, инвалидов ВОВ и их сопровождающих будет бесплатным. Прямую трансляцию с торжественных мероприятий, посвященных 9 Мая, ведет URA.RU.