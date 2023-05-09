Пригожин: ВСУ рвут фланги в Бахмуте и начинают контрнаступление

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ВСУ прорываются на бахмутском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно прорываются на бахмутском направлении. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Сегодня они рвут фланги на артемовском направлении, ведут перегруппировку на Запорожье. В ближайшее время начнется контрнаступление», — заявил Пригожин. Слова основателя ЧВК «Вагнера» приводит его пресс-служба в Telegram.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно прорываются на бахмутском направлении. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня они рвут фланги на артемовском направлении, ведут перегруппировку на Запорожье. В ближайшее время начнется контрнаступление», — заявил Пригожин. Слова основателя ЧВК «Вагнера» приводит его пресс-служба в Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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