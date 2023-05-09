Пригожин: ВСУ рвут фланги в Бахмуте и начинают контрнаступление

ВСУ прорываются на бахмутском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно прорываются на бахмутском направлении. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Сегодня они рвут фланги на артемовском направлении, ведут перегруппировку на Запорожье. В ближайшее время начнется контрнаступление», — заявил Пригожин. Слова основателя ЧВК «Вагнера» приводит его пресс-служба в Telegram.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!