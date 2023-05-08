Жительница Челябинска задержана за нападение на мужа со сковородкой

09 мая 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Челябинку доставили в полицию после ссоры с супругом Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске задержана местная жительница, которая в ходе ссоры избила мужа сковородкой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. «В ходе конфликта жена нанесла 38-летнему мужчине несколько ударов по рукам сковородой. Подозреваемая была задержана. Ей оказалась 39-летняя горожанка», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Молодогвардейцев, 76. Челябинку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Челябинске задержана местная жительница, которая в ходе ссоры избила мужа сковородкой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. «В ходе конфликта жена нанесла 38-летнему мужчине несколько ударов по рукам сковородой. Подозреваемая была задержана. Ей оказалась 39-летняя горожанка», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Молодогвардейцев, 76. Челябинку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.