08 мая 2023

Жительница Челябинска задержана за нападение на мужа со сковородкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Челябинку доставили в полицию после ссоры с супругом Фото:

В Челябинске задержана местная жительница, которая в ходе ссоры избила мужа сковородкой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

«В ходе конфликта жена нанесла 38-летнему мужчине несколько ударов по рукам сковородой. Подозреваемая была задержана. Ей оказалась 39-летняя горожанка», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Молодогвардейцев, 76. Челябинку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Челябинске задержана местная жительница, которая в ходе ссоры избила мужа сковородкой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. «В ходе конфликта жена нанесла 38-летнему мужчине несколько ударов по рукам сковородой. Подозреваемая была задержана. Ей оказалась 39-летняя горожанка», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Молодогвардейцев, 76. Челябинку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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