Жительница Челябинска задержана за нападение на мужа со сковородкой

Челябинку доставили в полицию после ссоры с супругом
В Челябинске задержана местная жительница, которая в ходе ссоры избила мужа сковородкой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
«В ходе конфликта жена нанесла 38-летнему мужчине несколько ударов по рукам сковородой. Подозреваемая была задержана. Ей оказалась 39-летняя горожанка», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Молодогвардейцев, 76. Челябинку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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