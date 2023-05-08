08 мая 2023

В Курганской области установили десятки виновников ландшафтных пожаров

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Мало Чаусово . Пожар. Курган
Среди виновников курганских пожаров есть дети Фото:
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С начала года в Курганской области установлены 46 виновников ландшафтных пожаров, среди которых есть дети. В отношении поджигателей возбудили семь уголовных дел, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«С начала года установлены 46 виновников ландшафтных пожаров. Среди поджигателей есть дети. Вынесено 24 штрафа на общую сумму 235 тысяч рублей и одно предупреждение», — сообщается на сайте ведомства.

В отношении виновников пожаров возбуждено семь уголовных дел. Шесть из них предусмотрены ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности», еще одно дело возбуждено по ч. 1 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».

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С начала года в Курганской области установлены 46 виновников ландшафтных пожаров, среди которых есть дети. В отношении поджигателей возбудили семь уголовных дел, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «С начала года установлены 46 виновников ландшафтных пожаров. Среди поджигателей есть дети. Вынесено 24 штрафа на общую сумму 235 тысяч рублей и одно предупреждение», — сообщается на сайте ведомства. В отношении виновников пожаров возбуждено семь уголовных дел. Шесть из них предусмотрены ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности», еще одно дело возбуждено по ч. 1 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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