Пермская актриса Шпица пригласила подписчиков в Сети на премьеру военной драмы со своим участием

09 мая 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Екатерина Шпица играет в военной мелодраме одну из главных ролей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермская актриса Екатерина Шпица пригласила своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» на премьеру фильма «Расправляя крылья», в котором она играет одну из главных ролей. Картина вышла в прокат накануне праздника Победы в Великой Отечественной войне. Она повествует о летчице Анне Петровой, которая испытывала во время войны новые самолеты «Кречет». «Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шпица, я играю в картине „Расправляя крылья“ летчицу Анну Петрову. Смотрите наш фильм о любви, долге, деле жизни и совести», — сказала Шпица. По сюжету картины, героиня, которую играет Шпица, в 1943 году получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Летчица возвращается в тыл и работает ведущим инженером на авиазаводе, где готовят к испытаниям самолеты «Кречет». Премьера военной мелодрамы состоялась 8 мая в онлайн-кинотеатре KION. Главные роли в фильме сыграли также Александр Горбатов, Михаил Тройник и Сергей Пускепалис. Режиссер картины — Ольга Музалева.

Пермская актриса Екатерина Шпица пригласила своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» на премьеру фильма «Расправляя крылья», в котором она играет одну из главных ролей. Картина вышла в прокат накануне праздника Победы в Великой Отечественной войне. Она повествует о летчице Анне Петровой, которая испытывала во время войны новые самолеты «Кречет». «Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шпица, я играю в картине „Расправляя крылья“ летчицу Анну Петрову. Смотрите наш фильм о любви, долге, деле жизни и совести», — сказала Шпица. По сюжету картины, героиня, которую играет Шпица, в 1943 году получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Летчица возвращается в тыл и работает ведущим инженером на авиазаводе, где готовят к испытаниям самолеты «Кречет». Премьера военной мелодрамы состоялась 8 мая в онлайн-кинотеатре KION. Главные роли в фильме сыграли также Александр Горбатов, Михаил Тройник и Сергей Пускепалис. Режиссер картины — Ольга Музалева.