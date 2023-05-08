08 мая 2023
07 мая 2023

Пермская актриса Шпица пригласила подписчиков в Сети на премьеру военной драмы со своим участием

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, шпица екатерина
Екатерина Шпица играет в военной мелодраме одну из главных ролей Фото:

Пермская актриса Екатерина Шпица пригласила своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» на премьеру фильма «Расправляя крылья», в котором она играет одну из главных ролей. Картина вышла в прокат накануне праздника Победы в Великой Отечественной войне. Она повествует о летчице Анне Петровой, которая испытывала во время войны новые самолеты «Кречет».

«Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шпица, я играю в картине „Расправляя крылья“ летчицу Анну Петрову. Смотрите наш фильм о любви, долге, деле жизни и совести», — сказала Шпица. По сюжету картины, героиня, которую играет Шпица, в 1943 году получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Летчица возвращается в тыл и работает ведущим инженером на авиазаводе, где готовят к испытаниям самолеты «Кречет».

Премьера военной мелодрамы состоялась 8 мая в онлайн-кинотеатре KION. Главные роли в фильме сыграли также Александр Горбатов, Михаил Тройник и Сергей Пускепалис. Режиссер картины — Ольга Музалева.

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Пермская актриса Екатерина Шпица пригласила своих подписчиков в соцсети «ВКонтакте» на премьеру фильма «Расправляя крылья», в котором она играет одну из главных ролей. Картина вышла в прокат накануне праздника Победы в Великой Отечественной войне. Она повествует о летчице Анне Петровой, которая испытывала во время войны новые самолеты «Кречет». «Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шпица, я играю в картине „Расправляя крылья“ летчицу Анну Петрову. Смотрите наш фильм о любви, долге, деле жизни и совести», — сказала Шпица. По сюжету картины, героиня, которую играет Шпица, в 1943 году получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Летчица возвращается в тыл и работает ведущим инженером на авиазаводе, где готовят к испытаниям самолеты «Кречет». Премьера военной мелодрамы состоялась 8 мая в онлайн-кинотеатре KION. Главные роли в фильме сыграли также Александр Горбатов, Михаил Тройник и Сергей Пускепалис. Режиссер картины — Ольга Музалева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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