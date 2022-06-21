21 июня 2022
20 июня 2022

В ЯНАО чиновники и депутаты зажгли «свечу памяти». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти-2022. Челябинск, вечный огонь
22 июня отмечается 81-я годовщина начала Великой Отечественной войны Фото:

В ЯНАО депутаты заксобрания и чиновники мэрии Салехарда приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». С места событий передает корреспондент URA.RU.

«В акции „Свеча памяти“ приняли участие спикер заксобрания ЯНАО, депутат от партии „Единая Россия“ — Сергей Ямкин, его первый заместитель — Алексей Ситников, чиновники мэрии Салехарда. К акции присоединились представители силовых ведомств, сотрудники ГУ МЧС по ЯНАО в защитной экипировке», — сообщает корреспондент.

Всероссийская акция «Свеча памяти» посвящена 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби жители Салехарда возложили к Вечному огню красные гвоздики и зажгли свечи в память погибших в годы ВОВ.

Ранее URA.RU рассказало как в ЯНАО прошло празднование Дня Победы. Впервые за последние два года праздник состоялся в традиционном формате.

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Депутаты и чиновники возложили цветы и зажгли «Свечу памяти»
Фото:
Пожарные и жители Салехарда возлагают цветы к Вечному огню
Фото:

В ЯНАО депутаты заксобрания и чиновники мэрии Салехарда приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». С места событий передает корреспондент URA.RU. «В акции „Свеча памяти“ приняли участие спикер заксобрания ЯНАО, депутат от партии „Единая Россия“ — Сергей Ямкин, его первый заместитель — Алексей Ситников, чиновники мэрии Салехарда. К акции присоединились представители силовых ведомств, сотрудники ГУ МЧС по ЯНАО в защитной экипировке», — сообщает корреспондент. Всероссийская акция «Свеча памяти» посвящена 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби жители Салехарда возложили к Вечному огню красные гвоздики и зажгли свечи в память погибших в годы ВОВ. Ранее URA.RU рассказало как в ЯНАО прошло празднование Дня Победы. Впервые за последние два года праздник состоялся в традиционном формате.
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