22 июня отмечается 81-я годовщина начала Великой Отечественной войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО депутаты заксобрания и чиновники мэрии Салехарда приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». С места событий передает корреспондент URA.RU.

«В акции „Свеча памяти“ приняли участие спикер заксобрания ЯНАО, депутат от партии „Единая Россия“ — Сергей Ямкин, его первый заместитель — Алексей Ситников, чиновники мэрии Салехарда. К акции присоединились представители силовых ведомств, сотрудники ГУ МЧС по ЯНАО в защитной экипировке», — сообщает корреспондент.

Всероссийская акция «Свеча памяти» посвящена 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби жители Салехарда возложили к Вечному огню красные гвоздики и зажгли свечи в память погибших в годы ВОВ.

Ранее URA.RU рассказало как в ЯНАО прошло празднование Дня Победы. Впервые за последние два года праздник состоялся в традиционном формате.

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Депутаты и чиновники возложили цветы и зажгли «Свечу памяти» Фото: Карина Безносова, URA.RU