09 мая 2023

Во Франции потребовали признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, спецоперация, мобилизация, сво
ЧВК «Вагнер» хотят признать террористами во Франции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Национальное собрание Франции приняла резолюцию, которая призывает власти страны и Евросоюза внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Трансляция голосования велась на сайте Нацсобрания.

«Буде ли ЧВК „Вагнер“ признана террористической организацией во Франции? Это является предметом резолюции, которая будет обсуждаться в Национальной ассамблее», — пишут авторы французского журнала Paris Match. Предложение включить ЧВК в список террористических организаций было внесено французским парламентарием Бенджамином Хаддадом. В резолюции призывают ЕС и ООН также присоединиться ко Франции в этом вопросе.

С помощью резолюции нижняя палата Франции выражает мнение по тому или иному вопросу. Документ носит символический характер.

Ранее депутаты Великобритании также выступили с предложением объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В качестве причины они приводят активность ЧВК в Африке. Представители ЧВК «Вагнер» активно участвуют в спецоперации РФ на Украине.

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Национальное собрание Франции приняла резолюцию, которая призывает власти страны и Евросоюза внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Трансляция голосования велась на сайте Нацсобрания. «Буде ли ЧВК „Вагнер“ признана террористической организацией во Франции? Это является предметом резолюции, которая будет обсуждаться в Национальной ассамблее», — пишут авторы французского журнала Paris Match. Предложение включить ЧВК в список террористических организаций было внесено французским парламентарием Бенджамином Хаддадом. В резолюции призывают ЕС и ООН также присоединиться ко Франции в этом вопросе. С помощью резолюции нижняя палата Франции выражает мнение по тому или иному вопросу. Документ носит символический характер. Ранее депутаты Великобритании также выступили с предложением объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В качестве причины они приводят активность ЧВК в Африке. Представители ЧВК «Вагнер» активно участвуют в спецоперации РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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