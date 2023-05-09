Во Франции потребовали признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией 09 мая 2023 в 23:02 Размер текста - 17 + ЧВК «Вагнер» хотят признать террористами во Франции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Национальное собрание Франции приняла резолюцию, которая призывает власти страны и Евросоюза внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Трансляция голосования велась на сайте Нацсобрания. «Буде ли ЧВК „Вагнер“ признана террористической организацией во Франции? Это является предметом резолюции, которая будет обсуждаться в Национальной ассамблее», — пишут авторы французского журнала Paris Match. Предложение включить ЧВК в список террористических организаций было внесено французским парламентарием Бенджамином Хаддадом. В резолюции призывают ЕС и ООН также присоединиться ко Франции в этом вопросе. С помощью резолюции нижняя палата Франции выражает мнение по тому или иному вопросу. Документ носит символический характер. Ранее депутаты Великобритании также выступили с предложением объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В качестве причины они приводят активность ЧВК в Африке. Представители ЧВК «Вагнер» активно участвуют в спецоперации РФ на Украине. Национальное собрание Франции приняла резолюцию, которая призывает власти страны и Евросоюза внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Трансляция голосования велась на сайте Нацсобрания. «Буде ли ЧВК „Вагнер“ признана террористической организацией во Франции? Это является предметом резолюции, которая будет обсуждаться в Национальной ассамблее», — пишут авторы французского журнала Paris Match. Предложение включить ЧВК в список террористических организаций было внесено французским парламентарием Бенджамином Хаддадом. В резолюции призывают ЕС и ООН также присоединиться ко Франции в этом вопросе. С помощью резолюции нижняя палата Франции выражает мнение по тому или иному вопросу. Документ носит символический характер. Ранее депутаты Великобритании также выступили с предложением объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В качестве причины они приводят активность ЧВК в Африке. Представители ЧВК «Вагнер» активно участвуют в спецоперации РФ на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям