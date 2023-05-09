Жители ХМАО раскупили билеты на концерт старейших отечественных рокеров

В Сургуте и Ханты-Мансийске жители раскупили билеты на концерт группы «Цветы»

Жители ХМАО раскупили почти все билеты на концерты группы «Цветы» Фото: Чингаев Ярослав © URA.RU

В ХМАО выступит с концертами рок-группа «Цветы», основанная композитором Стасом Наминым в 1969 году и являющейся одной из первых отечественных групп музыкального рок-направления. В Сургуте и Ханты-Мансийске билетов на выступления почти не осталось, сообщается на портале «Яндекс Афиша».

«Концерт группы „Цветы“ состоится в Нижневартовске во Дворце искусств 10 мая, в Сургуте выступление группы пройдет в филармонии 11 мая, а в Ханты-Мансийске легенды рока выступят в концертно-досуговом центре „Октябрь“ 12 мая. Начало всех выступлений в 19 часов», — сообщается на сайте «Яндекс Афиша».

На концерт группы в Сургуте осталось 53 билета на балконе, по цене от 1000 до 1400 рублей и 15 билетов на дополнительные ряды за 2600 рублей. В Ханты-Мансийске свободными остаются девять мест за 2800 рублей. В Нижневартовске продана половина билетов, желающие могут попасть на места от 800 до 1800 рублей.

Группа Стаса Намина исполняет шлягеры «Звездочка моя ясная», «Летний вечер» и другие. Хитом группы «Цветы» является композиция «Мы желаем счастья вам».

Ранее URA.RU рассказало, что в октябре в ХМАО выступит Полина Гагарина. Она в Сургуте представит концертную программу «Навсегда».