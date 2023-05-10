В Европе растет угроза террора из-за неонацистов из Украины, Фото: Официальный сайт президента Украины

В Европе начала расти угроза неонацистского террора, которая пришла из Украины. Об этом написали в издании Grayzone, сославшись на арест во Франции двух боевиков, спонсирующих действия батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), вернувшихся из зоны украинского конфликта.

«Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции», — написал в статье журналист Кит Кларенберг. Он отметил, что некоторые французские военные успели добраться до Киева и имеют отношение к «Азову».

Также Кларенберг подчеркнул, что угроза неонацизма в Европе растет, в частности из-за того, что на Западе порой «приукрашивают» планы украинского нацбатальона, чтобы оправдать военную помощь Киеву. По его словам количество фашистских боевиков в зоне конфликта не известно, но оно, скорее всего, велико.