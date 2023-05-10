Grayzone: в Европу начали перебегать неонацисты с Украины

В Европе растет угроза террора из-за неонацистов из Украины,Фото: Официальный сайт президента Украины
В Европе начала расти угроза неонацистского террора, которая пришла из Украины. Об этом написали в издании Grayzone, сославшись на арест во Франции двух боевиков, спонсирующих действия батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), вернувшихся из зоны украинского конфликта.
«Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции», — написал в статье журналист Кит Кларенберг. Он отметил, что некоторые французские военные успели добраться до Киева и имеют отношение к «Азову».
Также Кларенберг подчеркнул, что угроза неонацизма в Европе растет, в частности из-за того, что на Западе порой «приукрашивают» планы украинского нацбатальона, чтобы оправдать военную помощь Киеву. По его словам количество фашистских боевиков в зоне конфликта не известно, но оно, скорее всего, велико.
Ранее СМИ писали, что кроме беженцев в Европу с Украины также отправляются неонацистские боевики. При этом там они начинают устанавливать «свои порядки», напоминает Life. Накануне стало известно, что во Франции задержали двух наемников, воевавших на стороне нацистского батальона, которые вернулись на родину, пишет MK.RU.
В Европе начала расти угроза неонацистского террора, которая пришла из Украины. Об этом написали в издании Grayzone, сославшись на арест во Франции двух боевиков, спонсирующих действия батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), вернувшихся из зоны украинского конфликта. «Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции», — написал в статье журналист Кит Кларенберг. Он отметил, что некоторые французские военные успели добраться до Киева и имеют отношение к «Азову». Также Кларенберг подчеркнул, что угроза неонацизма в Европе растет, в частности из-за того, что на Западе порой «приукрашивают» планы украинского нацбатальона, чтобы оправдать военную помощь Киеву. По его словам количество фашистских боевиков в зоне конфликта не известно, но оно, скорее всего, велико. Ранее СМИ писали, что кроме беженцев в Европу с Украины также отправляются неонацистские боевики. При этом там они начинают устанавливать «свои порядки», напоминает Life. Накануне стало известно, что во Франции задержали двух наемников, воевавших на стороне нацистского батальона, которые вернулись на родину, пишет MK.RU.