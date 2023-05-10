Кулеба признался, что не знает, чем обернется контрнаступление ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не знает, чем обернется грядущее контрнаступление ВСУ. Он также призвал не думать об этой операции как о последней.
«Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого получится», — сказал Дмитрий Кулеба в беседе с изданием Bild. Дипломат заявил, что последним наступление будет, если Киев в ходе операции заберет утерянные территории у РФ.
Ранее на Украине сообщили, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление в конце весны или начале лета. Однако недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что у Киева сейчас нет окончательного плана операции. По его словам, решения будут приниматься в зависимости от обстоятельств.
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