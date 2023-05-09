В Екатеринбурге стартовал суд над Ройзманом* за дискредитацию армии. Онлайн-трансляция

10 мая 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Евгения Ройзмана обвиняют в дискредитации армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начинается заседание по уголовному делу экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. 11:12 "Эту ссылку скинули в группу. На канал подписан не был", – рассказал Лобов. Он затруднился уточнить, что именно говорил Ройзман, и не смог процитировать экс-мэра. Свидетель запомнил только то, что Ройзман выступал против спецоперации. 11:08 Лобов рассказал, что смотрел видео, где Ройзман отвечал на вопросы и выступал против спецоперации. «Многим нашим ребятам, ветеранам, это очень не понравилось», — подчеркнул Лобов, уточнив, что ранее участвовал в боевых действиях и близко дружит с другими ветеранами. 11:05 Заседание возобновилось. Судья пригласил свидетеля Олега Лобова — работника Гортранса. 11:01 Судья Николай Тараненко вошел в зал. На заседании ожидается допрос свидетелей по делу Ройзмана. 10:55 Евгений Ройзман вошел в здание суда и шепчется с адвокатами. Заседание начнется в 11:00.

В Екатеринбурге начинается заседание по уголовному делу экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. 11:12 10.05.2023 "Эту ссылку скинули в группу. На канал подписан не был", – рассказал Лобов. Он затруднился уточнить, что именно говорил Ройзман, и не смог процитировать экс-мэра. Свидетель запомнил только то, что Ройзман выступал против спецоперации. 11:08 10.05.2023 Лобов рассказал, что смотрел видео, где Ройзман отвечал на вопросы и выступал против спецоперации. «Многим нашим ребятам, ветеранам, это очень не понравилось», — подчеркнул Лобов, уточнив, что ранее участвовал в боевых действиях и близко дружит с другими ветеранами. 11:05 10.05.2023 Заседание возобновилось. Судья пригласил свидетеля Олега Лобова — работника Гортранса. 11:01 10.05.2023 Судья Николай Тараненко вошел в зал. На заседании ожидается допрос свидетелей по делу Ройзмана. 10:55 10.05.2023 Евгений Ройзман вошел в здание суда и шепчется с адвокатами. Заседание начнется в 11:00.