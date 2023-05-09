Житель ХМАО убил собутыльника на кладбище

10 мая 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Житель Сургута получил 10 лет за убийство на кладбище Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Сургута убил своего приятеля во время распития алкоголя на кладбище. Сайт прокуратуры ХМАО сообщает, что мужчина избил собутыльника и ударил его ножом. «В феврале 2023 года подсудимый находился со своим знакомым на территории кладбища „Чернореченское“. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник избил своего приятеля подручным предметом и нанес ему ножевые ранения, от чего потерпевший скончался на месте происшествия», — указано на сайте. Сургутский городской суд признал мужчину виновным в убийстве. Преступник получил наказание в виде 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) рецидивиста подозревают в убийстве собутыльника. Мужчина избил своего приятеля во время спора об условиях содержания в тюрьме.

Житель Сургута убил своего приятеля во время распития алкоголя на кладбище. Сайт прокуратуры ХМАО сообщает, что мужчина избил собутыльника и ударил его ножом. «В феврале 2023 года подсудимый находился со своим знакомым на территории кладбища „Чернореченское“. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник избил своего приятеля подручным предметом и нанес ему ножевые ранения, от чего потерпевший скончался на месте происшествия», — указано на сайте. Сургутский городской суд признал мужчину виновным в убийстве. Преступник получил наказание в виде 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) рецидивиста подозревают в убийстве собутыльника. Мужчина избил своего приятеля во время спора об условиях содержания в тюрьме.