Житель ХМАО убил собутыльника на кладбище

Житель Сургута убил своего приятеля во время распития алкоголя на кладбище. Сайт прокуратуры ХМАО сообщает, что мужчина избил собутыльника и ударил его ножом.
«В феврале 2023 года подсудимый находился со своим знакомым на территории кладбища „Чернореченское“. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник избил своего приятеля подручным предметом и нанес ему ножевые ранения, от чего потерпевший скончался на месте происшествия», — указано на сайте.
Сургутский городской суд признал мужчину виновным в убийстве. Преступник получил наказание в виде 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.
Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) рецидивиста подозревают в убийстве собутыльника. Мужчина избил своего приятеля во время спора об условиях содержания в тюрьме.
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