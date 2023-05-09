09 мая 2023
08 мая 2023

Житель ХМАО убил собутыльника на кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище. Сургут
Житель Сургута получил 10 лет за убийство на кладбище Фото:

Житель Сургута убил своего приятеля во время распития алкоголя на кладбище. Сайт прокуратуры ХМАО сообщает, что мужчина избил собутыльника и ударил его ножом.

«В феврале 2023 года подсудимый находился со своим знакомым на территории кладбища „Чернореченское“. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник избил своего приятеля подручным предметом и нанес ему ножевые ранения, от чего потерпевший скончался на месте происшествия», — указано на сайте.

Сургутский городской суд признал мужчину виновным в убийстве. Преступник получил наказание в виде 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) рецидивиста подозревают в убийстве собутыльника. Мужчина избил своего приятеля во время спора об условиях содержания в тюрьме.

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Житель Сургута убил своего приятеля во время распития алкоголя на кладбище. Сайт прокуратуры ХМАО сообщает, что мужчина избил собутыльника и ударил его ножом. «В феврале 2023 года подсудимый находился со своим знакомым на территории кладбища „Чернореченское“. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник избил своего приятеля подручным предметом и нанес ему ножевые ранения, от чего потерпевший скончался на месте происшествия», — указано на сайте. Сургутский городской суд признал мужчину виновным в убийстве. Преступник получил наказание в виде 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) рецидивиста подозревают в убийстве собутыльника. Мужчина избил своего приятеля во время спора об условиях содержания в тюрьме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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