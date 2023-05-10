Российских болельщиков выгнали с чемпионата по дзюдо в Дохе из-за георгиевских лент

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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, патриотизм, георгиевская ленточка
Российских болельщиков попросили уйти из-за георгиевских ленточек Фото:

На чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар) российских болельщиков попросили снять георгиевские ленточки. Они отказались это делать, за что были выгнаны. Об этом заявил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).

«Организаторы попросили убрать предметы (георгиевские ленты — прим. URA.RU), однако они отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования», — передает слова IJF порталу Inside the Games. Инцидент произошел 9 мая, когда в России праздновали День Победы.

Спортсмены участвуют в соревновании под нейтральным статусом. Оно проходит в Дохе с 7 по 14 мая.

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На чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар) российских болельщиков попросили снять георгиевские ленточки. Они отказались это делать, за что были выгнаны. Об этом заявил представитель Международной федерации дзюдо (IJF). «Организаторы попросили убрать предметы (георгиевские ленты — прим. URA.RU), однако они отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования», — передает слова IJF порталу Inside the Games. Инцидент произошел 9 мая, когда в России праздновали День Победы. Спортсмены участвуют в соревновании под нейтральным статусом. Оно проходит в Дохе с 7 по 14 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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