Российских болельщиков выгнали с чемпионата по дзюдо в Дохе из-за георгиевских лент

10 мая 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Российских болельщиков попросили уйти из-за георгиевских ленточек Фото: Сергей Русанов © URA.RU На чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар) российских болельщиков попросили снять георгиевские ленточки. Они отказались это делать, за что были выгнаны. Об этом заявил представитель Международной федерации дзюдо (IJF). «Организаторы попросили убрать предметы (георгиевские ленты — прим. URA.RU), однако они отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования», — передает слова IJF порталу Inside the Games . Инцидент произошел 9 мая, когда в России праздновали День Победы. Спортсмены участвуют в соревновании под нейтральным статусом. Оно проходит в Дохе с 7 по 14 мая.

На чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар) российских болельщиков попросили снять георгиевские ленточки. Они отказались это делать, за что были выгнаны. Об этом заявил представитель Международной федерации дзюдо (IJF). «Организаторы попросили убрать предметы (георгиевские ленты — прим. URA.RU), однако они отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования», — передает слова IJF порталу Inside the Games. Инцидент произошел 9 мая, когда в России праздновали День Победы. Спортсмены участвуют в соревновании под нейтральным статусом. Оно проходит в Дохе с 7 по 14 мая.