Российских болельщиков выгнали с чемпионата по дзюдо в Дохе из-за георгиевских лент

На чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар) российских болельщиков попросили снять георгиевские ленточки. Они отказались это делать, за что были выгнаны. Об этом заявил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).
«Организаторы попросили убрать предметы (георгиевские ленты — прим. URA.RU), однако они отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования», — передает слова IJF порталу
Спортсмены участвуют в соревновании под нейтральным статусом. Оно проходит в Дохе с 7 по 14 мая.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!