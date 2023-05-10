Психолог раскрыла возраст сексуального расцвета у женщин

Сексуальный расцвет у женщин наступает к 30 годам. Об этом заявила психолог Инесса Спинка.
«Многие путают понятия „половая активность“ и „пик сексуальности“. В первом случае речь идет о биологической потребности, количестве актов, стремлении узнать свое тело и раскрыть собственный потенциал. Этот период обычно длится лет до 30. Как правило, к этому возрасту женщина обретает некий жизненный опыт, в том числе и сексуальный», — рассказала Инесса Спинка в беседе с «Лентой.ру». По словам психолога, кульминацией периода половой активности становится достижение пика женской сексуальности: женщина понимает, чего она хочет, как и с кем.
Спинка отмечает, что в возрасте около 30 лет женщины чаще испытывают оргазмы. Из-за психологической уверенности они получают удовольствие в постели и возможность расслабиться.
Психолог добавила, что к 30 годам у женщины пропадают страхи деторождения. К этому возрасту ее не беспокоят ограничения и внутренние зажимы, а также появляется финансовая стабильность. Этот факт подтверждает наступление пика сексуальности у женщин.
Ранее сексолог Кульгавчук раскрыл, в каких отношениях женщине можно расслабиться. Если мужчина не требует от своей второй половины яркости во внешности и не обращает внимания на небольшие физические недостатки, то женщина по-настоящему расслаблена в отношениях. Такие потребности появляются у мужчины, который имел неудачный опыт отношений с яркой женщиной.
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