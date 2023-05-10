Психолог раскрыла возраст сексуального расцвета у женщин

Психолог Спинка: женщины достигают пика сексуальности к 30 годам

10 мая 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Психолог Инесса Спинка заявила, что к 30 годам у женщины наступает пик сексуального расцвета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сексуальный расцвет у женщин наступает к 30 годам. Об этом заявила психолог Инесса Спинка. «Многие путают понятия „половая активность“ и „пик сексуальности“. В первом случае речь идет о биологической потребности, количестве актов, стремлении узнать свое тело и раскрыть собственный потенциал. Этот период обычно длится лет до 30. Как правило, к этому возрасту женщина обретает некий жизненный опыт, в том числе и сексуальный», — рассказала Инесса Спинка в беседе с «Лентой.ру». По словам психолога, кульминацией периода половой активности становится достижение пика женской сексуальности: женщина понимает, чего она хочет, как и с кем. Спинка отмечает, что в возрасте около 30 лет женщины чаще испытывают оргазмы. Из-за психологической уверенности они получают удовольствие в постели и возможность расслабиться. Психолог добавила, что к 30 годам у женщины пропадают страхи деторождения. К этому возрасту ее не беспокоят ограничения и внутренние зажимы, а также появляется финансовая стабильность. Этот факт подтверждает наступление пика сексуальности у женщин. Ранее сексолог Кульгавчук раскрыл, в каких отношениях женщине можно расслабиться. Если мужчина не требует от своей второй половины яркости во внешности и не обращает внимания на небольшие физические недостатки, то женщина по-настоящему расслаблена в отношениях. Такие потребности появляются у мужчины, который имел неудачный опыт отношений с яркой женщиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сексуальный расцвет у женщин наступает к 30 годам. Об этом заявила психолог Инесса Спинка. «Многие путают понятия „половая активность“ и „пик сексуальности“. В первом случае речь идет о биологической потребности, количестве актов, стремлении узнать свое тело и раскрыть собственный потенциал. Этот период обычно длится лет до 30. Как правило, к этому возрасту женщина обретает некий жизненный опыт, в том числе и сексуальный», — рассказала Инесса Спинка в беседе с «Лентой.ру». По словам психолога, кульминацией периода половой активности становится достижение пика женской сексуальности: женщина понимает, чего она хочет, как и с кем. Спинка отмечает, что в возрасте около 30 лет женщины чаще испытывают оргазмы. Из-за психологической уверенности они получают удовольствие в постели и возможность расслабиться. Психолог добавила, что к 30 годам у женщины пропадают страхи деторождения. К этому возрасту ее не беспокоят ограничения и внутренние зажимы, а также появляется финансовая стабильность. Этот факт подтверждает наступление пика сексуальности у женщин. Ранее сексолог Кульгавчук раскрыл, в каких отношениях женщине можно расслабиться. Если мужчина не требует от своей второй половины яркости во внешности и не обращает внимания на небольшие физические недостатки, то женщина по-настоящему расслаблена в отношениях. Такие потребности появляются у мужчины, который имел неудачный опыт отношений с яркой женщиной.