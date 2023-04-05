Психолог назвала причины потери интереса к сексу у женщин

Психолог Титарева: отсутствие любви к партнеру не вызывает интереса к сексу

05 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Депрессия и усталость влияет на интерес к сексу у женщин, заявила Александра Титарева Фото: Размик Закарян © URA.RU Потеря интереса к сексу может объясняться отсутствием любви к партнеру, а также усталостью, проблемами со здоровьем или депрессией. Об этом рассказала когнитивно-поведенческий психолог, консультант в сфере сексуальных отношений, эксперт «Психодемии» Александра Титарева. «Женщина может утратить интерес к сексу из-за отсутствия любви к партнеру», — передает слова Титаревой «Лента.ру». Она добавила, что чрезмерное употребление алкогольных напитков, прием различных препаратов, хронические недосып и усталость, а также депрессия и наличие рассеянного склероза также может отбить желание к сексу. Рутинный секс и потеря восхищения к избраннику также может привести к потере интереса к данному занятию. Большое количество ссор и плохая коммуникация определенно не помогают в развитии интереса к тесной близости. Порой нежелание заниматься сексом может объясняться простыми религиозными причинами, которые заключаются в нюансах и убеждениях людей определенных культур, заключила Титарева.

Потеря интереса к сексу может объясняться отсутствием любви к партнеру, а также усталостью, проблемами со здоровьем или депрессией. Об этом рассказала когнитивно-поведенческий психолог, консультант в сфере сексуальных отношений, эксперт «Психодемии» Александра Титарева. «Женщина может утратить интерес к сексу из-за отсутствия любви к партнеру», — передает слова Титаревой «Лента.ру». Она добавила, что чрезмерное употребление алкогольных напитков, прием различных препаратов, хронические недосып и усталость, а также депрессия и наличие рассеянного склероза также может отбить желание к сексу. Рутинный секс и потеря восхищения к избраннику также может привести к потере интереса к данному занятию. Большое количество ссор и плохая коммуникация определенно не помогают в развитии интереса к тесной близости. Порой нежелание заниматься сексом может объясняться простыми религиозными причинами, которые заключаются в нюансах и убеждениях людей определенных культур, заключила Титарева.