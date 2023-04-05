Психолог назвала причины потери интереса к сексу у женщин

Потеря интереса к сексу может объясняться отсутствием любви к партнеру, а также усталостью, проблемами со здоровьем или депрессией. Об этом рассказала когнитивно-поведенческий психолог, консультант в сфере сексуальных отношений, эксперт «Психодемии» Александра Титарева.
«Женщина может утратить интерес к сексу из-за отсутствия любви к партнеру», — передает слова Титаревой «Лента.ру». Она добавила, что чрезмерное употребление алкогольных напитков, прием различных препаратов, хронические недосып и усталость, а также депрессия и наличие рассеянного склероза также может отбить желание к сексу.
Рутинный секс и потеря восхищения к избраннику также может привести к потере интереса к данному занятию. Большое количество ссор и плохая коммуникация определенно не помогают в развитии интереса к тесной близости. Порой нежелание заниматься сексом может объясняться простыми религиозными причинами, которые заключаются в нюансах и убеждениях людей определенных культур, заключила Титарева.
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