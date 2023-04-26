Сексолог раскрыл, в каких отношениях женщине можно расслабиться

Сексолог Кульгавчук: мужчина после неудачных отношений позволит своей женщине быть собой

26 апреля 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Мужчине не нужно обращать внимание на небольшие физические недостатки своей женщины, считает Евгений Кульгавчук Фото: Размик Закарян © URA.RU Женщина может быть по-настоящему расслабленной в отношениях, в которых мужчина не требует от своей второй половины яркости во внешности и не обращает внимания на небольшие физические недостатки. Такие потребности возникают у мужчины, который имел неудачный опыт отношений с яркой женщиной. Об этом рассказал сексолог Евгений Кульгавчук. «Женщине может быть весьма приятно находиться в отношениях с мужчиной, который ранее имел горький опыт с яркой женщиной, так как теперь ей не нужно все время „соответствовать“, жить в страхе от появления лишнего веса или морщин», — передает слова Кульгавчук Пятый канал. Он добавил, что если супруги ценят такой вид отношений, то такой брак будет очень прочным. Ранее клинический психолог Дарья Яушева назвала несколько вещей, которые помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Добиться этого помогут нежность, тактильный контакт и искренние разговоры.

Женщина может быть по-настоящему расслабленной в отношениях, в которых мужчина не требует от своей второй половины яркости во внешности и не обращает внимания на небольшие физические недостатки. Такие потребности возникают у мужчины, который имел неудачный опыт отношений с яркой женщиной. Об этом рассказал сексолог Евгений Кульгавчук. «Женщине может быть весьма приятно находиться в отношениях с мужчиной, который ранее имел горький опыт с яркой женщиной, так как теперь ей не нужно все время „соответствовать“, жить в страхе от появления лишнего веса или морщин», — передает слова Кульгавчук Пятый канал. Он добавил, что если супруги ценят такой вид отношений, то такой брак будет очень прочным. Ранее клинический психолог Дарья Яушева назвала несколько вещей, которые помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Добиться этого помогут нежность, тактильный контакт и искренние разговоры.