Семейный психолог дала восемь советов, как сохранить и улучшить отношения

Психолог Вахтер: сохранение отношений требует участия от каждого из партнеров

Андреа Вахтер порекомендовала золотое правило морали для отношений Фото: Илья Московец © URA.RU

Сохранение отношений внутри влюбленной пары требует постоянного участия со стороны каждого партнера. Как лучше следить за развитием своей связи со второй половинкой рассказала лицензированный психотерапевт, автор книг и учитель Андреа Вахтер. Она опубликовала свой блог на сайте Psychology Today .

Поддерживайте свои отношения и предлагайте разные способы времяпровождения своему партнеру. Инициируйте свидание или составьте список дел, которыми хотите заняться вместе.

Обращайте внимание на своего партнера, когда вы вместе. Откладывайте телефон и говорите со своей второй половинкой. Важно слушать и отвечать искренне.

Найдите баланс между дружбой и романтикой. Важно прилагать усилия для поддержания и того и другого.

Научитесь лучше принимать и терпеть поведение друг друга. Если вы не можете смириться с какой-либо привычкой своего партнера, то стоит разумно поговорить об этом. Таким же образом следует обсуждать и предъявляемые вам претензии.

Используйте золотое правило морали. Не делайте другому то, что вы не желаете для себя, и поступайте так, как вы хотели бы, чтобы с вами поступили.

Не пытайтесь решить за партнера, как ему стоило поступить или что он мог сделать. Представьте, что ваш партнер делает все возможное, чтобы развивать ваши отношения. Это поможет избавиться от лишних ожиданий.

Сделайте перерыв, когда вы перестаете контролировать свои эмоции. Это поможет вам сбросить уровень стресса и не сорваться на партнере, сказав тому обидные для него слова. После перерыва к вам вернется трезвость ума и вы сможете продолжить диалог.

Представьте себе будущее, в котором ваши отношения не изменились. Это может помочь понять, что вы хотите добавить или исправить сейчас.

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