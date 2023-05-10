Залужный отказался от встречи с генералами НАТО из-за сложной ситуации на фронте

10 мая 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Залужный отказался от саммита НАТО из-за спецоперации, передает Роб Бауэр Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за сложной ситуации в зоне спецоперации главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от участия в заседании НАТО с генералами альянса. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на открытии заседания начальника генеральных штабов НАТО. «Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции», — заявил Роб Бауэр во время прямой трансляции заседания НАТО . Он также отметил, что вопросами украинского наступления занимается военный представитель Киева в Брюсселе. Статья по теме Когда ВСУ начнут контрнаступление и на каких направлениях Ранее украинские официальные лица объявляли, что ВСУ перейдут в контрнаступление весной. Для этого страны Запада всю зиму снабжали Украину военной техникой, например, тяжелыми танками Leopard 2. По офицера запаса армии России Александра Никишина, ВСУ будут наступать на одном направлении. Таким образом они сосредоточат все ресурсы для одной военной операции. Страны Запада надеятся на весенние наступление ВСУ, однако оно может не стать решающей точкой конфликта, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, передает RT.

Из-за сложной ситуации в зоне спецоперации главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от участия в заседании НАТО с генералами альянса. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на открытии заседания начальника генеральных штабов НАТО. «Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции», — заявил Роб Бауэр во время прямой трансляции заседания НАТО. Он также отметил, что вопросами украинского наступления занимается военный представитель Киева в Брюсселе. Ранее украинские официальные лица объявляли, что ВСУ перейдут в контрнаступление весной. Для этого страны Запада всю зиму снабжали Украину военной техникой, например, тяжелыми танками Leopard 2. По офицера запаса армии России Александра Никишина, ВСУ будут наступать на одном направлении. Таким образом они сосредоточат все ресурсы для одной военной операции. Страны Запада надеятся на весенние наступление ВСУ, однако оно может не стать решающей точкой конфликта, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, передает RT.