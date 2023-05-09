Олимпийская чемпионка стала чиновницей в курганском городе. Инсайд URA.RU подтвердился

10 мая 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Алла Важенина завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Олимпийская чемпионка Алла Важенина возглавила комитет по физической культуре, спорту и туризму в Шадринске Курганской области. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации города Шадринска в группе социальной сети «ВКонтакте». «Известная тяжелоатлетка, мастер спорта международного класса, победительница Олимпийских игр в Пекине Алла Важенина приступила к своим обязанностям сегодня, 10 мая. Прежде Алла Ивановна возглавляла ГКУДО „Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа“ в Шадринске», — написано в посте. Алла Важенина родилась и выросла в Шадринске. До 2007 года она выступала за Россию, а позже присоединилась к сборной Казахстана. Тяжелоатлетка стала обладательницей золотой медали на Олимпийских игр в Пекине и серебряной медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в японской Кандзаве. После завершения спортивной карьеры стала директором Областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в 2018 году. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска вынудила уволиться главу комитета физической культуры, спорта и туризма Александра Велижанцева. Он возглавлял комитет с 2007 года, но не проявлял активности. Источники URA.RU сообщали, что занять освободившуюся должность предложили спортсменке Алле Важениной.

Олимпийская чемпионка Алла Важенина возглавила комитет по физической культуре, спорту и туризму в Шадринске Курганской области. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации города Шадринска в группе социальной сети «ВКонтакте». «Известная тяжелоатлетка, мастер спорта международного класса, победительница Олимпийских игр в Пекине Алла Важенина приступила к своим обязанностям сегодня, 10 мая. Прежде Алла Ивановна возглавляла ГКУДО „Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа“ в Шадринске», — написано в посте. Алла Важенина родилась и выросла в Шадринске. До 2007 года она выступала за Россию, а позже присоединилась к сборной Казахстана. Тяжелоатлетка стала обладательницей золотой медали на Олимпийских игр в Пекине и серебряной медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в японской Кандзаве. После завершения спортивной карьеры стала директором Областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в 2018 году. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска вынудила уволиться главу комитета физической культуры, спорта и туризма Александра Велижанцева. Он возглавлял комитет с 2007 года, но не проявлял активности. Источники URA.RU сообщали, что занять освободившуюся должность предложили спортсменке Алле Важениной.