09 мая 2023

Олимпийская чемпионка стала чиновницей в курганском городе. Инсайд URA.RU подтвердился

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Прием Губернатором Курганской обл. ведущих спортсменов и тренеров региона. Курган., важенина алла
Алла Важенина завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году Фото:

Олимпийская чемпионка Алла Важенина возглавила комитет по физической культуре, спорту и туризму в Шадринске Курганской области. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации города Шадринска в группе социальной сети «ВКонтакте».

«Известная тяжелоатлетка, мастер спорта международного класса, победительница Олимпийских игр в Пекине Алла Важенина приступила к своим обязанностям сегодня, 10 мая. Прежде Алла Ивановна возглавляла ГКУДО „Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа“ в Шадринске», — написано в посте.

Алла Важенина родилась и выросла в Шадринске. До 2007 года она выступала за Россию, а позже присоединилась к сборной Казахстана. Тяжелоатлетка стала обладательницей золотой медали на Олимпийских игр в Пекине и серебряной медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в японской Кандзаве. После завершения спортивной карьеры стала директором Областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в 2018 году.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска вынудила уволиться главу комитета физической культуры, спорта и туризма Александра Велижанцева. Он возглавлял комитет с 2007 года, но не проявлял активности. Источники URA.RU сообщали, что занять освободившуюся должность предложили спортсменке Алле Важениной.

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Олимпийская чемпионка Алла Важенина возглавила комитет по физической культуре, спорту и туризму в Шадринске Курганской области. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации города Шадринска в группе социальной сети «ВКонтакте». «Известная тяжелоатлетка, мастер спорта международного класса, победительница Олимпийских игр в Пекине Алла Важенина приступила к своим обязанностям сегодня, 10 мая. Прежде Алла Ивановна возглавляла ГКУДО „Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа“ в Шадринске», — написано в посте. Алла Важенина родилась и выросла в Шадринске. До 2007 года она выступала за Россию, а позже присоединилась к сборной Казахстана. Тяжелоатлетка стала обладательницей золотой медали на Олимпийских игр в Пекине и серебряной медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в японской Кандзаве. После завершения спортивной карьеры стала директором Областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в 2018 году. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска вынудила уволиться главу комитета физической культуры, спорта и туризма Александра Велижанцева. Он возглавлял комитет с 2007 года, но не проявлял активности. Источники URA.RU сообщали, что занять освободившуюся должность предложили спортсменке Алле Важениной.
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