В Курганской области из-за лоббированного чиновниками проекта уволился глава спорткомитета. Инсайд

17 февраля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Олимпийскую чемпионку Аллу Важенину рассматривают в качестве кандидата на место главы спорткомитета Шадринска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мэрия Шадринска (Курганская область), которая якобы лоббирует благоустройство лыжной базы за счет федеральных средств, вынудила главу комитета физической культуры, спорта и туризма Александра Велижанцева уволиться. На его место рассматривают кандидатуру олимпийской чемпионки по тяжелой атлетике Аллы Важениной. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной политике. «Велижанцев с 2007 года возглавляет комитет, но все эти годы он не проявлял активности. Предыдущие мэры закрывали на это глаза, потому что сфера спорта была не в почете. В этом году губернатор Шумков заметил, что федералы уделяют внимание спортивным программам и грантам. Так что за возможным благоустройством лыжной базы будет пристальное внимание со стороны областных чиновников. Доверять такой важный объект Велижанцеву не стали. Место главы комитета предложили Важениной», — говорит источник, близкий к муниципальной политике. Он отметил, что Важенина — отличный кандидат, поскольку у нее есть высшее образование в сферах экономики и госуправления. В разговоре с журналистом URA.RU Велижанцев подтвердил, что увольняется. «Да, планирую уходить, меняю род деятельности, пока не знаю, куда [идти] дальше. Но это мое личное решение», — говорит он. URA.RU связалось с Аллой Важениной, которая сейчас руководит областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школой. На вопрос о том, поступало ли предложение возглавить спорткомитет, она ответила так: «Согласия я пока никакого не давала. Поэтому комментировать нечего». В пресс-службе администрации Шадринска по данной теме попросили направить запрос. Редакция URA.RU направила обращение в шадринскую мэрию. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что шадринский общественник Леонид Коробицын заявлял, что изначально мэрия Шадринска выставляла участок земли в аренду под строительство новой лыжной базы за счет инвестора. В лоте на торгах было указано, что срок аренды длился бы три года, начальная цена составляла более миллиона рублей. Торги должны были пройти до 27 января. Однако лот сняли с торгов, а сама лыжная база появилась на голосовании за объект благоустройства. В итоге 31 января благоустройство лыжной базы победило, несмотря на что, что часть жителей и общественников были недовольны подсчетом голосов. После этого администрация Шадринска будет формировать заявку на федеральный конкурс по благоустройству территорий. Если город победит, то получит федеральный грант на реализацию проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Шадринска (Курганская область), которая якобы лоббирует благоустройство лыжной базы за счет федеральных средств, вынудила главу комитета физической культуры, спорта и туризма Александра Велижанцева уволиться. На его место рассматривают кандидатуру олимпийской чемпионки по тяжелой атлетике Аллы Важениной. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной политике. «Велижанцев с 2007 года возглавляет комитет, но все эти годы он не проявлял активности. Предыдущие мэры закрывали на это глаза, потому что сфера спорта была не в почете. В этом году губернатор Шумков заметил, что федералы уделяют внимание спортивным программам и грантам. Так что за возможным благоустройством лыжной базы будет пристальное внимание со стороны областных чиновников. Доверять такой важный объект Велижанцеву не стали. Место главы комитета предложили Важениной», — говорит источник, близкий к муниципальной политике. Он отметил, что Важенина — отличный кандидат, поскольку у нее есть высшее образование в сферах экономики и госуправления. В разговоре с журналистом URA.RU Велижанцев подтвердил, что увольняется. «Да, планирую уходить, меняю род деятельности, пока не знаю, куда [идти] дальше. Но это мое личное решение», — говорит он. URA.RU связалось с Аллой Важениной, которая сейчас руководит областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школой. На вопрос о том, поступало ли предложение возглавить спорткомитет, она ответила так: «Согласия я пока никакого не давала. Поэтому комментировать нечего». В пресс-службе администрации Шадринска по данной теме попросили направить запрос. Редакция URA.RU направила обращение в шадринскую мэрию. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что шадринский общественник Леонид Коробицын заявлял, что изначально мэрия Шадринска выставляла участок земли в аренду под строительство новой лыжной базы за счет инвестора. В лоте на торгах было указано, что срок аренды длился бы три года, начальная цена составляла более миллиона рублей. Торги должны были пройти до 27 января. Однако лот сняли с торгов, а сама лыжная база появилась на голосовании за объект благоустройства. В итоге 31 января благоустройство лыжной базы победило, несмотря на что, что часть жителей и общественников были недовольны подсчетом голосов. После этого администрация Шадринска будет формировать заявку на федеральный конкурс по благоустройству территорий. Если город победит, то получит федеральный грант на реализацию проекта.