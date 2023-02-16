Мэрия Шадринска (Курганская область), которая якобы лоббирует благоустройство лыжной базы за счет федеральных средств, вынудила главу комитета физической культуры, спорта и туризма Александра Велижанцева уволиться. На его место рассматривают кандидатуру олимпийской чемпионки по тяжелой атлетике Аллы Важениной. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной политике.
«Велижанцев с 2007 года возглавляет комитет, но все эти годы он не проявлял активности. Предыдущие мэры закрывали на это глаза, потому что сфера спорта была не в почете. В этом году губернатор Шумков заметил, что федералы уделяют внимание спортивным программам и грантам. Так что за возможным благоустройством лыжной базы будет пристальное внимание со стороны областных чиновников. Доверять такой важный объект Велижанцеву не стали. Место главы комитета предложили Важениной», — говорит источник, близкий к муниципальной политике. Он отметил, что Важенина — отличный кандидат, поскольку у нее есть высшее образование в сферах экономики и госуправления.
В разговоре с журналистом URA.RU Велижанцев подтвердил, что увольняется. «Да, планирую уходить, меняю род деятельности, пока не знаю, куда [идти] дальше. Но это мое личное решение», — говорит он. URA.RU связалось с Аллой Важениной, которая сейчас руководит областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школой. На вопрос о том, поступало ли предложение возглавить спорткомитет, она ответила так: «Согласия я пока никакого не давала. Поэтому комментировать нечего».
В пресс-службе администрации Шадринска по данной теме попросили направить запрос. Редакция URA.RU направила обращение в шадринскую мэрию. На момент публикации ответ не поступил.
До этого URA.RU писало, что шадринский общественник Леонид Коробицын заявлял, что изначально мэрия Шадринска выставляла участок земли в аренду под строительство новой лыжной базы за счет инвестора. В лоте на торгах было указано, что срок аренды длился бы три года, начальная цена составляла более миллиона рублей. Торги должны были пройти до 27 января.
Однако лот сняли с торгов, а сама лыжная база появилась на голосовании за объект благоустройства. В итоге 31 января благоустройство лыжной базы победило, несмотря на что, что часть жителей и общественников были недовольны подсчетом голосов. После этого администрация Шадринска будет формировать заявку на федеральный конкурс по благоустройству территорий. Если город победит, то получит федеральный грант на реализацию проекта.
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