Польша придумала новое название для Калининграда

Польша переименовала Калининград в Крулевец

10 мая 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

В Польше российскому Калининграду дали новое название Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Польше переименовали российский город Калининград в Крулевец. Об этом стало известно из резолюции Комитета по стандартизации географических названий за пределами республики Польши. «Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать название Калининград на польском языке», — следует из постановления. Текст резолюции приводит радиостанция RMF FM . Также стало известно из сообщения, что для Калининградской области рекомендуется польское название Кенигсбергская область. В Польше больше нельзя использовать топоним Калининградская область. Постановление было издано 12 апреля этого года. Комиссия уточнила, что Калининград известен в Польше под традиционным названием Кенигсберг. После окончания Великой Отечественной войны часть немецкой территории была передана СССР. В 1946 году Кенигсберг был переименован в честь советского партийного деятеля Михаила Калинина.

В Польше переименовали российский город Калининград в Крулевец. Об этом стало известно из резолюции Комитета по стандартизации географических названий за пределами республики Польши. «Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать название Калининград на польском языке», — следует из постановления. Текст резолюции приводит радиостанция RMF FM. Также стало известно из сообщения, что для Калининградской области рекомендуется польское название Кенигсбергская область. В Польше больше нельзя использовать топоним Калининградская область. Постановление было издано 12 апреля этого года. Комиссия уточнила, что Калининград известен в Польше под традиционным названием Кенигсберг. После окончания Великой Отечественной войны часть немецкой территории была передана СССР. В 1946 году Кенигсберг был переименован в честь советского партийного деятеля Михаила Калинина.