Польша придумала новое название для Калининграда

В Польше переименовали российский город Калининград в Крулевец. Об этом стало известно из резолюции Комитета по стандартизации географических названий за пределами республики Польши.
«Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать название Калининград на польском языке», — следует из постановления. Текст резолюции приводит
Также стало известно из сообщения, что для Калининградской области рекомендуется польское название Кенигсбергская область. В Польше больше нельзя использовать топоним Калининградская область.
Постановление было издано 12 апреля этого года. Комиссия уточнила, что Калининград известен в Польше под традиционным названием Кенигсберг.
После окончания Великой Отечественной войны часть немецкой территории была передана СССР. В 1946 году Кенигсберг был переименован в честь советского партийного деятеля Михаила Калинина.
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