Польша придумала новое название для Калининграда

Польша переименовала Калининград в Крулевец
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В Польше российскому Калининграду дали новое название Фото:

В Польше переименовали российский город Калининград в Крулевец. Об этом стало известно из резолюции Комитета по стандартизации географических названий за пределами республики Польши.

«Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать название Калининград на польском языке», — следует из постановления. Текст резолюции приводит радиостанция RMF FM.

Также стало известно из сообщения, что для Калининградской области рекомендуется польское название Кенигсбергская область. В Польше больше нельзя использовать топоним Калининградская область.

Постановление было издано 12 апреля этого года. Комиссия уточнила, что Калининград известен в Польше под традиционным названием Кенигсберг.

После окончания Великой Отечественной войны часть немецкой территории была передана СССР. В 1946 году Кенигсберг был переименован в честь советского партийного деятеля Михаила Калинина.

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В Польше переименовали российский город Калининград в Крулевец. Об этом стало известно из резолюции Комитета по стандартизации географических названий за пределами республики Польши. «Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать название Калининград на польском языке», — следует из постановления. Текст резолюции приводит радиостанция RMF FM. Также стало известно из сообщения, что для Калининградской области рекомендуется польское название Кенигсбергская область. В Польше больше нельзя использовать топоним Калининградская область. Постановление было издано 12 апреля этого года. Комиссия уточнила, что Калининград известен в Польше под традиционным названием Кенигсберг. После окончания Великой Отечественной войны часть немецкой территории была передана СССР. В 1946 году Кенигсберг был переименован в честь советского партийного деятеля Михаила Калинина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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