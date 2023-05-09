Словесный конфликт в екатеринбургской школе закончился избиением девятиклассницы

В Кольцово пятиклассник избил девятиклассницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге пятиклассник избил ученицу девятого класса. Инцидент произошел в одной из школ Кольцово. По словам девочки, все случилось во время уроков 5 мая.

«Учительница попросила пострадавшую сходить к пятому классу и проконтролировать, выполнили ли они задание. Когда девушка зашла в кабинет, то ее с порога обматерили. После этого школьница сказала, чтобы пятиклассники сидели потише и выполняли задание учителя. Один из учеников начал говорить девятикласснице, что подожжет ее квартиру. Девушка попросила подростка успокоиться, но пятиклассник вскочил и начал пинать ее в живот и по ногам», — пишет Е1.

По словам школьницы, она не могла дать отпор обидчику. Избиение продолжалось около пяти минут. Девятиклассница утверждает, что в поселковой школе учатся дети «со справкой». Периодически эти дети проявляют агрессию по отношению к остальным ученикам и педагогам. Девятиклассница обратилась в региональное министерство образования.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования администрации города Екатеринбурга. Там подтвердили наличие жалобы, но от комментариев воздержались. «Заявление будут разбирать в школе и с родителями участников конфликта», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Нижнем Тагиле толпа подростков избила девочку ногами. Предположительно, это могли быть ученики расположенной недалеко школы №89.