09 мая 2023

Силовики проводят проверку после избиения школьника в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося Фото:

После избиения школьника возле гимназии полицейские проводят проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел вблизи гимназии № 33. Между двумя школьниками произошла драка из-за вейпа, в результате чего один мальчик избил другого и сломал его телефон. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что местная жительница, проходившая мимо пыталась остановить драку, но ей это не удалось. Разнять мальчиков помогла супружеская пара, оказавшаяся неподалеку.

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После избиения школьника возле гимназии полицейские проводят проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Инцидент произошел вблизи гимназии № 33. Между двумя школьниками произошла драка из-за вейпа, в результате чего один мальчик избил другого и сломал его телефон. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что местная жительница, проходившая мимо пыталась остановить драку, но ей это не удалось. Разнять мальчиков помогла супружеская пара, оказавшаяся неподалеку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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