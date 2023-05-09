Силовики проводят проверку после избиения школьника в Перми

10 мая 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После избиения школьника возле гимназии полицейские проводят проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Инцидент произошел вблизи гимназии № 33. Между двумя школьниками произошла драка из-за вейпа, в результате чего один мальчик избил другого и сломал его телефон. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что местная жительница, проходившая мимо пыталась остановить драку, но ей это не удалось. Разнять мальчиков помогла супружеская пара, оказавшаяся неподалеку.

После избиения школьника возле гимназии полицейские проводят проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Инцидент произошел вблизи гимназии № 33. Между двумя школьниками произошла драка из-за вейпа, в результате чего один мальчик избил другого и сломал его телефон. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что местная жительница, проходившая мимо пыталась остановить драку, но ей это не удалось. Разнять мальчиков помогла супружеская пара, оказавшаяся неподалеку.