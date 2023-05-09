Силовики проводят проверку после избиения школьника в Перми

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося
После избиения школьника возле гимназии полицейские проводят проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Инцидент произошел вблизи гимназии № 33. Между двумя школьниками произошла драка из-за вейпа, в результате чего один мальчик избил другого и сломал его телефон. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что местная жительница, проходившая мимо пыталась остановить драку, но ей это не удалось. Разнять мальчиков помогла супружеская пара, оказавшаяся неподалеку.
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