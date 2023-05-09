09 мая 2023

В Перми школьника избили из-за вейпа

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, споттинг, уличная драка
Пострадавшего избили и сломали телефон Фото:

В Перми школьники подрались из-за вейпа. Пострадавшего избили и сломали его мобильный телефон. Информацией о случившемся поделилась местная жительница, ставшая свидетельнице драки, в сообществе «ЧП Пермь. Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«Проходя мимо гимназии № 33 увидела ужасающую картину — школьники дрались из-за вейпа. Один мальчик избивал другого, разбил ему телефон, а еще несколько парней стояли вокруг и смотрели на это», — пишет свидетельница случившегося.

По словам женщины, она пыталась остановить происходящее, но ее никто не слушал. Избиение прекратилось только когда в ситуацию вмешалась супружеская пара, которая в какой-то момент оказалась поблизости. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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В Перми школьники подрались из-за вейпа. Пострадавшего избили и сломали его мобильный телефон. Информацией о случившемся поделилась местная жительница, ставшая свидетельнице драки, в сообществе «ЧП Пермь. Новости» в соцсети «ВКонтакте». «Проходя мимо гимназии № 33 увидела ужасающую картину — школьники дрались из-за вейпа. Один мальчик избивал другого, разбил ему телефон, а еще несколько парней стояли вокруг и смотрели на это», — пишет свидетельница случившегося. По словам женщины, она пыталась остановить происходящее, но ее никто не слушал. Избиение прекратилось только когда в ситуацию вмешалась супружеская пара, которая в какой-то момент оказалась поблизости. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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