Полицию Саткинского района возглавил полковник Ашот Ковхоянц Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником полиции в Саткинском районе (Челябинская область) стал полковник Ашот Ковхоянц. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ранее он работал в Северной Осетии. Начальник полиции региона генерал-лейтенант Михаил Скоков представил личному составу нового руководителя.

«Напутствуя нового руководителя, Михаил Иванович отметил, что следует учитывать специфику работы в новом для Ашота Ковхоянца регионе — Южном Урале и поручил создавать комфортные условия службы для личного состава, в оперативно-служебной работе не останавливаться на достигнутом, прилагать все усилия, чтобы в максимально короткие сроки раскрывать преступные деяния, своевременно оказывать соответствующую правовую помощь жителям и гостям района. Главный полицейский региона призвал коллектив саткинских полицейских оказать всестороннюю поддержку новому начальнику», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что с новым начальником полиции района уже познакомились глава района Александр Глазков, председатель Собрания депутатов Николай Бурматов, исполняющий обязанности прокурора советник юстиции Михаил Дерягин. Все они поздравили Ковхоянца с назначением.

В свою очередь Ковхоянц поблагодарил Скокова за доверие, оказанное при назначении на должность, и заверил, что сотрудниками ОМВД будут приложены все усилия, чтобы повысить уровень доверия населения. По его словам, на все заявления последует незамедлительное реагирование, все факты нарушения законодательства будут пресекаться, а личный состав приложит все усилия для создания максимально комфортных условий для проживания горожан и гостей района.

На посту начальника районного ведомства Ковхоянц заменил полковника полиции Антона Турбина, который возглавил управление участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Челябинской области. Ему предстоит возглавить сложное и очень ответственное направление. Оба новых руководителя приступили к исполнению служебных обязанностей.

Ранее Ашот Ковхоянц проходил службу в Северной Осетии Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области