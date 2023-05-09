Жители города назвали огромную лужу озером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) теряют номерные знаки в огромной луже, которая образовалась в южной части города. Об этом горожане пишут в соцсети «ВКонтакте».

«Где-то там плавают мои номера», — рассказал Арам Егиазарян в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». «Это озеро „индустриальное“, там еще дороги не было, а лужа была каждый год размером с колесо Урала», — добавил Андрей Осипов. «Да, тоже там потерял номера недавно. Пришлось искать», — рассказал URA.RU водитель Виктор.

Горожане в комментариях предположили, что проблема может заключаться в неправильной проектировке дорожного участка. «А где слив для воды? » — поинтересовалась Елена Жирнова. «Там всю жизнь яма была. Отсыпать нужно было, чтобы такого не было. Изначально было понятно, что будет топить этот участок», — отметил Денис Татьянин.

В мэрии города агентству пояснили, что откачка талых вод проводится ежедневно днем и ночью. Откачивается вода на городских дорогах и во дворах. Там же дорожные рабочие чистят водоотводные лотки ото льда, чтобы вода лучше уходила.

«Все проблемные места находятся на контроле. Там, где чаще всего собирается вода, проводится откачка ежедневно. На улице Индустриальной техника работала сегодня, работы будут продолжены во вторую смену, вечером», — уточнили в муниципалитете.

Ранее ямальцам предложили использовать лодку и весла, чтобы добраться до детской площадки. По словам жителей Салехарда, из лужи образовались водоемы.

Лужа на улице Индустриальной Группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой»