Суд лишил депутатов пермского города денег

В Кунгуре Пермского края депутаты перестанут получать дополнительные выплаты

На дополнительные выплаты депутаты теперь могут не рассчитывать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кунгуре Пермского края прокуратура через суд добилась отмены дополнительных выплат депутатам местной думы. С конца 2014 года они могли получать просто так по 12 тысяч рублей каждые четыре месяца.

«Решением Кунгурской городской Думы в декабре 2014 года утвержден документ, предусматривающий меры финансовой помощи депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе. Максимальный размер компенсационной выплаты составлял 12 тысяч рублей один раз в четыре месяца. При этом подтверждение понесенных расходов не требовалось», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокуратура сначала внесла протест в думу на такое решение депутатов, но его проигнорировали. Тогда надзорный орган обратился в суд. В итоге Пермский краевой суд признал норму о выплатах депутатам недействующей.