09 мая 2023

Суд лишил депутатов пермского города денег

В Кунгуре Пермского края депутаты перестанут получать дополнительные выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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На дополнительные выплаты депутаты теперь могут не рассчитывать Фото:

В Кунгуре Пермского края прокуратура через суд добилась отмены дополнительных выплат депутатам местной думы. С конца 2014 года они могли получать просто так по 12 тысяч рублей каждые четыре месяца.

«Решением Кунгурской городской Думы в декабре 2014 года утвержден документ, предусматривающий меры финансовой помощи депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе. Максимальный размер компенсационной выплаты составлял 12 тысяч рублей один раз в четыре месяца. При этом подтверждение понесенных расходов не требовалось», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокуратура сначала внесла протест в думу на такое решение депутатов, но его проигнорировали. Тогда надзорный орган обратился в суд. В итоге Пермский краевой суд признал норму о выплатах депутатам недействующей.

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В Кунгуре Пермского края прокуратура через суд добилась отмены дополнительных выплат депутатам местной думы. С конца 2014 года они могли получать просто так по 12 тысяч рублей каждые четыре месяца. «Решением Кунгурской городской Думы в декабре 2014 года утвержден документ, предусматривающий меры финансовой помощи депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе. Максимальный размер компенсационной выплаты составлял 12 тысяч рублей один раз в четыре месяца. При этом подтверждение понесенных расходов не требовалось», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Прокуратура сначала внесла протест в думу на такое решение депутатов, но его проигнорировали. Тогда надзорный орган обратился в суд. В итоге Пермский краевой суд признал норму о выплатах депутатам недействующей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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