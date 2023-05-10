Совбез РФ заявил о желании Запада ударить по российской молодежи

Запад втягивает российскую молодежь в расшатывание внутриполитической ситуации в России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин, уточнив, что США платят россиянам за диверсии.
«Расшатывание внутриполитической ситуации в России остается одной из первостепенных задач США, решить которую Запад намерен, в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодежной среде», — рассказал Гребенкин «Российской газете». Он уточнил, что за диверсии внутри России США платили молодым людям по 5-10 тысяч рублей. Заказчиками, по его словам, выступают украинские спецслужбы.
Ранее в Челябинской области задержали троих подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге, пишет «Царьград». Предварительно сообщается, что поджигатели получали инструкции от украинских спецслужб, а за диверсию им заплатили.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!