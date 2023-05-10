Совбез РФ заявил о желании Запада ударить по российской молодежи

Замсекретаря Совбеза Гребенкин: Запад платит российской молодежи за диверсии внутри РФ
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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, набережная, подростки, оцепление, молодежь, сквер на драме, омон
США платят российской молодежи по пять тысяч рублей за диверсии, заявил Александр Гребенкин (архивное фото) Фото:

Запад втягивает российскую молодежь в расшатывание внутриполитической ситуации в России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин, уточнив, что США платят россиянам за диверсии.

«Расшатывание внутриполитической ситуации в России остается одной из первостепенных задач США, решить которую Запад намерен, в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодежной среде», — рассказал Гребенкин «Российской газете». Он уточнил, что за диверсии внутри России США платили молодым людям по 5-10 тысяч рублей. Заказчиками, по его словам, выступают украинские спецслужбы.

Ранее в Челябинской области задержали троих подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге, пишет «Царьград». Предварительно сообщается, что поджигатели получали инструкции от украинских спецслужб, а за диверсию им заплатили.

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Запад втягивает российскую молодежь в расшатывание внутриполитической ситуации в России. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин, уточнив, что США платят россиянам за диверсии. «Расшатывание внутриполитической ситуации в России остается одной из первостепенных задач США, решить которую Запад намерен, в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодежной среде», — рассказал Гребенкин «Российской газете». Он уточнил, что за диверсии внутри России США платили молодым людям по 5-10 тысяч рублей. Заказчиками, по его словам, выступают украинские спецслужбы. Ранее в Челябинской области задержали троих подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге, пишет «Царьград». Предварительно сообщается, что поджигатели получали инструкции от украинских спецслужб, а за диверсию им заплатили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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