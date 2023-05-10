Сотрудники пермского управления МЧС активно помогают бороться с лесными и ландшафтными пожарами в соседних регионах. Так, в Курганской области за последние дни они потушили огонь на площади более 50 га, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Аэромобильной группировкой Главного управления на территории Курганской области ликвидировано более 50 га ландшафтных пожаров. Пожарные Прикамья стояли на защите населенных пунктов от перехода огня на жилые постройки и успешно выполнили данную задачу», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».
С апреля в Курганской области начались масштабные ландшафтные и лесные пожары. По данным на 10 мая, сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Погибли более 20 человек.
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