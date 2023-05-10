Пермские пожарные показали, как борются с огнем в Курганской области. Видео

Сотрудники пермского ГУ МЧС потушили в Курганской области более 50 га пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция МЧС Курган, пожар, огонь, трава горит
Огонь уничтожает леса и жилые дома Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Сотрудники пермского управления МЧС активно помогают бороться с лесными и ландшафтными пожарами в соседних регионах. Так, в Курганской области за последние дни они потушили огонь на площади более 50 га, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Аэромобильной группировкой Главного управления на территории Курганской области ликвидировано более 50 га ландшафтных пожаров. Пожарные Прикамья стояли на защите населенных пунктов от перехода огня на жилые постройки и успешно выполнили данную задачу», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

С апреля в Курганской области начались масштабные ландшафтные и лесные пожары. По данным на 10 мая, сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Погибли более 20 человек.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники пермского управления МЧС активно помогают бороться с лесными и ландшафтными пожарами в соседних регионах. Так, в Курганской области за последние дни они потушили огонь на площади более 50 га, рассказали в пресс-службе ведомства. «Аэромобильной группировкой Главного управления на территории Курганской области ликвидировано более 50 га ландшафтных пожаров. Пожарные Прикамья стояли на защите населенных пунктов от перехода огня на жилые постройки и успешно выполнили данную задачу», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». С апреля в Курганской области начались масштабные ландшафтные и лесные пожары. По данным на 10 мая, сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Погибли более 20 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...