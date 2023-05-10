Пермские пожарные показали, как борются с огнем в Курганской области. Видео

Сотрудники пермского ГУ МЧС потушили в Курганской области более 50 га пожаров

10 мая 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Огонь уничтожает леса и жилые дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Сотрудники пермского управления МЧС активно помогают бороться с лесными и ландшафтными пожарами в соседних регионах. Так, в Курганской области за последние дни они потушили огонь на площади более 50 га, рассказали в пресс-службе ведомства. «Аэромобильной группировкой Главного управления на территории Курганской области ликвидировано более 50 га ландшафтных пожаров. Пожарные Прикамья стояли на защите населенных пунктов от перехода огня на жилые постройки и успешно выполнили данную задачу», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». С апреля в Курганской области начались масштабные ландшафтные и лесные пожары. По данным на 10 мая, сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Погибли более 20 человек.

Сотрудники пермского управления МЧС активно помогают бороться с лесными и ландшафтными пожарами в соседних регионах. Так, в Курганской области за последние дни они потушили огонь на площади более 50 га, рассказали в пресс-службе ведомства. «Аэромобильной группировкой Главного управления на территории Курганской области ликвидировано более 50 га ландшафтных пожаров. Пожарные Прикамья стояли на защите населенных пунктов от перехода огня на жилые постройки и успешно выполнили данную задачу», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». С апреля в Курганской области начались масштабные ландшафтные и лесные пожары. По данным на 10 мая, сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Погибли более 20 человек.