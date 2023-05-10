Жители Сургута отказываются переезжать из аварийных домов в новостройки

Аварийные дома мэрия планирует снести до сентября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэрия Сургута (ХМАО) планирует принудительно переселить из аварийных домов 37 семей, которые отказались от квартир в новостройках на окраине города, предоставленных администрацией. Об этом сообщил заместитель директора департамента имущественных отношений Сергей Алексеев во время заседания оперативного штаба в администрации города, онлайн трансляция которого опубликована на странице главы города Андрея Филатова «ВКонтакте».

Речь о принудительных мерах зашла во время обсуждения реализации программы переселения граждан из домов, признанных аварийными до 2017 года. «Основная работа сейчас проводится по предоставлению квартир, территориально находящихся на „Марьиной горе“. Мы работаем с гражданами. Встретились с 293 семьями. Из них 256 выразили согласие, 37 пошли в отказ. По ним мы подготовили документы в правовое управление. Будет инициировано обращение в суд для принудительного переселения», — сообщил Алексеев.

Всего же в программу переселения вошло 426 семей. Часть из них выбрала денежную компенсацию за свою жилплощадь. Тем, кто отказался или проживал на условиях социального найма, были предоставлены квартиры. 37 семей отказались переезжать из авариных домов, расположенных в районах с развитой инфраструктурой, на окраину города, где этого нет. Глава Сургута сообщил, что это не прихоть администрации, а реалии российского законодательства. «У нас другого варианта нет, как идти в суд, потому что мы это приобретаем в рамках законодательства. Это так организовано, что мы не можем купить квартиру, где хотим. Нам закон этого не позволяет», — сообщил Филатов.

При этом глава города отметил, что администрация усилит работу, направленную на развитие той части Сургута. В микрорайоне уже началось строительство детского сада. Кроме этого, найден подрядчик для возведения школы. Фирма уже получила разрешение на строительство.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута готова досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья. По планам чиновников вопрос с переселением решиться на два года раньше намеченного срока.