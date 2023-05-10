В Кремле объяснили роль Запада в начале СВО

Песков: Запад своими ошибками и враньем вынудил Россию начать СВО

11 мая 2023 в 01:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков обвинил Запад в разжигании конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине была начата из-за постоянной лжи Запада и «плохих» дел представителей государств в отношении России. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Страны Запада сделали очень много всего плохого и очень много ошибок и вынудили тем самым Россию пойти на специальную военную операцию. Ведь это страны Запада обманули нас после развала Советского Союза, страны Запада устроили расширение НАТО. Это не просто расширение НАТО, это расширение военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ», — подчеркнул Песков в интервью телеканалу ATV . При этом он не стал давать никаких прогнозов по поводу развития событий между Россией и Украиной. Дмитрий Песков подчеркнул, что странам Запада интересно взаимодействие, где они находятся «сверху», а Россия «снизу». По его словам, западные страны почти каждый раз предпринимали попытки оказать давление на РФ, исключая возможность равноправного сотрудничества. Он также дал ответ на вопрос, чем спецоперация отличается от войны. Представитель Кремля объяснил, что для России в отношении Украины главное — сохранить города и жизни людей. По этой же причине, подчеркнул он, конфликт затягивается.

Спецоперация на Украине была начата из-за постоянной лжи Запада и «плохих» дел представителей государств в отношении России. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Страны Запада сделали очень много всего плохого и очень много ошибок и вынудили тем самым Россию пойти на специальную военную операцию. Ведь это страны Запада обманули нас после развала Советского Союза, страны Запада устроили расширение НАТО. Это не просто расширение НАТО, это расширение военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ», — подчеркнул Песков в интервью телеканалу ATV. При этом он не стал давать никаких прогнозов по поводу развития событий между Россией и Украиной. Дмитрий Песков подчеркнул, что странам Запада интересно взаимодействие, где они находятся «сверху», а Россия «снизу». По его словам, западные страны почти каждый раз предпринимали попытки оказать давление на РФ, исключая возможность равноправного сотрудничества. Он также дал ответ на вопрос, чем спецоперация отличается от войны. Представитель Кремля объяснил, что для России в отношении Украины главное — сохранить города и жизни людей. По этой же причине, подчеркнул он, конфликт затягивается.