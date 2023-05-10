Песков объяснил причину затягивания украинского конфликта

Спецоперация на Украине намеренно затягивается Россией, так как вооруженные силы РФ стараются максимально сохранить города и человеческие жизни, проводя спецоперацию (СВО), а не ведя войну. Так объяснил затягивание украинского конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы спросите, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну», — подчеркнул представитель Кремля в интервью телеканалу ATV, опубликованном 10 мая.
«Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов», — объяснил Песков. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — подчеркнул он. По его словам, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков подчеркнул, что денацификация Украины продолжится после завершения СВО на десятки лет. В мае президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт уверен, что такие действия Зеленского приведут к войне РФ и США.
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