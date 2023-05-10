Песков объяснил причину затягивания украинского конфликта

Песков: РФ медленно действует на Украине, потому что ведет СВО, а не войну

11 мая 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков объяснил различие между войной и спецоперацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине намеренно затягивается Россией, так как вооруженные силы РФ стараются максимально сохранить города и человеческие жизни, проводя спецоперацию (СВО), а не ведя войну. Так объяснил затягивание украинского конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы спросите, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну», — подчеркнул представитель Кремля в интервью телеканалу ATV, опубликованном 10 мая. «Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов», — объяснил Песков. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — подчеркнул он. По его словам, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков подчеркнул, что денацификация Украины продолжится после завершения СВО на десятки лет. В мае президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт уверен, что такие действия Зеленского приведут к войне РФ и США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецоперация на Украине намеренно затягивается Россией, так как вооруженные силы РФ стараются максимально сохранить города и человеческие жизни, проводя спецоперацию (СВО), а не ведя войну. Так объяснил затягивание украинского конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы спросите, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну», — подчеркнул представитель Кремля в интервью телеканалу ATV, опубликованном 10 мая. «Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов», — объяснил Песков. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — подчеркнул он. По его словам, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков подчеркнул, что денацификация Украины продолжится после завершения СВО на десятки лет. В мае президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт уверен, что такие действия Зеленского приведут к войне РФ и США.