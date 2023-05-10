10 мая 2023

Песков объяснил причину затягивания украинского конфликта

Песков: РФ медленно действует на Украине, потому что ведет СВО, а не войну
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков объяснил различие между войной и спецоперацией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине намеренно затягивается Россией, так как вооруженные силы РФ стараются максимально сохранить города и человеческие жизни, проводя спецоперацию (СВО), а не ведя войну. Так объяснил затягивание украинского конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы спросите, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну», — подчеркнул представитель Кремля в интервью телеканалу ATV, опубликованном 10 мая.

«Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов», — объяснил Песков. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — подчеркнул он. По его словам, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков подчеркнул, что денацификация Украины продолжится после завершения СВО на десятки лет. В мае президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт уверен, что такие действия Зеленского приведут к войне РФ и США.

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Спецоперация на Украине намеренно затягивается Россией, так как вооруженные силы РФ стараются максимально сохранить города и человеческие жизни, проводя спецоперацию (СВО), а не ведя войну. Так объяснил затягивание украинского конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вы спросите, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну», — подчеркнул представитель Кремля в интервью телеканалу ATV, опубликованном 10 мая. «Мы не ведем войну. Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов», — объяснил Песков. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — подчеркнул он. По его словам, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков подчеркнул, что денацификация Украины продолжится после завершения СВО на десятки лет. В мае президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт уверен, что такие действия Зеленского приведут к войне РФ и США.
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