SHOT: ВСУ атаковали Курскую область самодельным дроном из мебели

В Железногорске Курской области ВСУ совершили атаку с помощью самодельного беспилотника из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы. Об этом пишет telegram-канал SHOT.
«В районе 35 км автотрассы Тросна — Калиновка прямо на дорогу рухнул БПЛА длиной около 4 метров и с размахом крыльев около трех метров. Корпус летательного аппарата был сделан из обычной водопроводной трубы диаметром 15 см, шасси из мебельной фурнитуры, а крылья — из полипропилена», — написали в telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Обломки разбившегося БПЛА изучают эксперты.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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