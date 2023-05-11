SHOT: ВСУ атаковали Курскую область самодельным дроном из мебели

11 мая 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

В результате падения беспилотника никто не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Железногорске Курской области ВСУ совершили атаку с помощью самодельного беспилотника из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы. Об этом пишет telegram-канал SHOT. «В районе 35 км автотрассы Тросна — Калиновка прямо на дорогу рухнул БПЛА длиной около 4 метров и с размахом крыльев около трех метров. Корпус летательного аппарата был сделан из обычной водопроводной трубы диаметром 15 см, шасси из мебельной фурнитуры, а крылья — из полипропилена», — написали в telegram-канале. Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Обломки разбившегося БПЛА изучают эксперты. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В Железногорске Курской области ВСУ совершили атаку с помощью самодельного беспилотника из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы. Об этом пишет telegram-канал SHOT. «В районе 35 км автотрассы Тросна — Калиновка прямо на дорогу рухнул БПЛА длиной около 4 метров и с размахом крыльев около трех метров. Корпус летательного аппарата был сделан из обычной водопроводной трубы диаметром 15 см, шасси из мебельной фурнитуры, а крылья — из полипропилена», — написали в telegram-канале. Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Обломки разбившегося БПЛА изучают эксперты. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.