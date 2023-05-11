SHOT: ВСУ атаковали Курскую область самодельным дроном из мебели

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В результате падения беспилотника никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Железногорске Курской области ВСУ совершили атаку с помощью самодельного беспилотника из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы. Об этом пишет telegram-канал SHOT.

«В районе 35 км автотрассы Тросна — Калиновка прямо на дорогу рухнул БПЛА длиной около 4 метров и с размахом крыльев около трех метров. Корпус летательного аппарата был сделан из обычной водопроводной трубы диаметром 15 см, шасси из мебельной фурнитуры, а крылья — из полипропилена», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Обломки разбившегося БПЛА изучают эксперты.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Железногорске Курской области ВСУ совершили атаку с помощью самодельного беспилотника из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы. Об этом пишет telegram-канал SHOT. «В районе 35 км автотрассы Тросна — Калиновка прямо на дорогу рухнул БПЛА длиной около 4 метров и с размахом крыльев около трех метров. Корпус летательного аппарата был сделан из обычной водопроводной трубы диаметром 15 см, шасси из мебельной фурнитуры, а крылья — из полипропилена», — написали в telegram-канале. Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Обломки разбившегося БПЛА изучают эксперты. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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