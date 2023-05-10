Челябинский дальнобойщик выплатил ребенку полмиллиона рублей, чтобы пересечь границу

Мужчине насчитали долг в 550 тысяч рублей после его попыток обойти закон через самозанятость Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дальнобойщик из Коркино (Челябинская область) выплатил полмиллиона алиментов своему ребенку, чтобы пересечь границу. О том, что мужчина постоянно старался найти лазейки в законе, URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону.

«Должник не отличался злостностью неисполнения требований. Ежемесячно направлял одну четверть дохода, но делал это крайне неохотно, стараясь найти лазейки в законе», — рассказали в ведомстве.

Мужчина без официальной работы оформил статус самозанятого. Ежемесячным доходом указывал крайне низкие цифры — от четырех до восьми тысяч рублей. Он рассчитывал отдавать на алименты одну-две тысячи рублей. Судебные приставы вместо суммы из деклараций насчитали долг по среднероссийской зарплате. Сумма составила 550 тысяч рублей.

Мужчине неоднократно продлевали запрет выезда за границу, отчего пострадала его репутация и финансы. Игнорировав запрет, должник доставлял груз в соседнюю республику, но его не пропустили на таможне. После мужчина решил выплатить долг и устроится официально. Алименты помогли выплатить его родители, а бывшая супруга подтвердила распиской получение суммы.

В случае неисполнения договоренностей по дальнейшей выплате алиментов между должником и взыскателем последний имеет право вновь обратиться к судебным приставам за возобновлением исполнительного производства.