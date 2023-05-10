В Екатеринбурге запускают общедоступные культурные тусовки в яхт-клубе

В Екатеринбурге пройдет первый паблик-ток от проекта «Вода и Завод»

11 мая 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

После лекции горожане смогут прокатиться на яхте Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбуржцев зовут на первую встречу в рамках проекта «Вода и Завод» (ВИЗ), который направлен на развитие Верх-Исетского пруда. Его стремятся сделать новой культурной площадкой города. Первый паблик-ток на тему уральской идентичности пройдет 12 мая. Об этом сообщили создатели культурного кластера в своих социальных сетях. «12 мая Александр Козлов, Алексей Шахов и Михаил Вербицкий обсудят, к чему пришли разговоры об уральской идентичности и куда двигается Екатеринбург в культурно-смысловом плане», — заявили создатели «ВИЗ». После лекции желающие смогут отправиться в плавание на яхте. Мероприятие пройдет 12 мая в 20:00 в яхт-клубе «Коматек». Лекцию можно посетить за 200 рублей, покататься по Верх-Исетском пруду на яхте — за 500 рублей. Ранее стало известно, что на территории Верх-Исетского пруда создадут точку притяжения для горожан. Здесь стартует кластерный проект «Вода и Завод», а также 12 августа пройдет фестиваль «ВИЗ.00». Похожий творческий кластер — «Лето на заводе», есть в Сысерти. Там каждое лето проводят концерты, мастер-классы, йогу и многое другое.

Екатеринбуржцев зовут на первую встречу в рамках проекта «Вода и Завод» (ВИЗ), который направлен на развитие Верх-Исетского пруда. Его стремятся сделать новой культурной площадкой города. Первый паблик-ток на тему уральской идентичности пройдет 12 мая. Об этом сообщили создатели культурного кластера в своих социальных сетях. «12 мая Александр Козлов, Алексей Шахов и Михаил Вербицкий обсудят, к чему пришли разговоры об уральской идентичности и куда двигается Екатеринбург в культурно-смысловом плане», — заявили создатели «ВИЗ». После лекции желающие смогут отправиться в плавание на яхте. Мероприятие пройдет 12 мая в 20:00 в яхт-клубе «Коматек». Лекцию можно посетить за 200 рублей, покататься по Верх-Исетском пруду на яхте — за 500 рублей. Ранее стало известно, что на территории Верх-Исетского пруда создадут точку притяжения для горожан. Здесь стартует кластерный проект «Вода и Завод», а также 12 августа пройдет фестиваль «ВИЗ.00». Похожий творческий кластер — «Лето на заводе», есть в Сысерти. Там каждое лето проводят концерты, мастер-классы, йогу и многое другое.