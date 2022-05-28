На свердловском заводе устроили сеанс йоги и Dj-сет. Фото, видео

29 мая 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Под Екатеринбургом открыли творческий кластер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 29 мая в Сысерти (Свердловская область) стартовал летний сезон работы творческого кластера «Лето на заводе». Несмотря на шквалистый ветер до 20 метров в секунду, о котором ранее предупреждало МЧС России по Свердловской области, на старинном уральском заводе Турчаниновых-Соломирских собралось множество свердловчан. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В день открытия нового сезона проекта организаторы подготовили обширную программу, рассчитанную как на взрослых, так и на детей, а также учли разные степени активности и форматы развлечений», — сообщает корреспондент. Например, для поклонников активного отдыха организаторы подготовили баланс-борды (тренажер для развития координация движения — прим.ред.), огромный твистер и игру «Биг-дженга». Более спокойная программа включала в себя два сеанса йоги на свежем воздухе, а также чайную церемонию, финалом которой стало стояние на гвоздях. Также с «Лета на заводе» можно вернуться с сувенирами, сделанными своими руками. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах и создать изделие из переработанного пластика, самостоятельно изготовить бумагу или витражное панно. Для детей подготовлены эко-игры и лабораторные работы от «Ньютон парк». Запуск нового летнего сезона не обошелся и без музыкального сопровождения: с 10 утра и до окончания работы кластера на площадке звучат Dj-сет уральских «винильщиков», а вечером для гостей устроят выступление акустической группы Cozy Ghost Trio. Помимо этого на площадке пройдет две экскурсии по заводу, а также спектакль «Три апельсина» в стиле итальянского уличного театра. У развлекательной программы есть и гастрономическое сопровождение: гости проекта могут угоститься итальянской пиццей, приготовленной на березовых дровах, выпить кофе и летние напитки вместе со сладкими сливочно-фруктовыми вафлями. На память можно купить эко-товары от локальных брендов, а также дизайнерские свечи и аксессуары ручной работы. В этом году кластер «Лето на заводе» будет работать с июня по сентябрь. В первый летний месяц организаторы планируют сотрудничать с участниками креативных проектов, а в выходные дни проводит мастер-классы, концерты и активности для всех желающих. В августе «Лето на заводе» даст старт фестивальной программе и займется культурным просвещением свердловчан. Добраться до креативного кластера «Лето на заводе» можно несколькими способами. Самый быстрый — на такси (стоимость около 1000 рублей) или своей машине, время в пути составит около 40 минут. Также до Сысерти за час можно добраться на междугороднем автобусе (№ 160, № 130, № 161), который отходит от Южного автовокзала Екатеринбурга. От автостанции в Сысерти до «Лета на заводе» идти пешком около 20 минут, либо можно доехать на местном автобусе № 130 до остановки «Магазин Автомир». Креативный кластер «Лето на заводе» создан в Сысерти в 2020 году, его цель — объединить в одном месте мастер-классы, лекции, экскурсии, выставки и концерты. Проект частично финансируется государством — в этом году ему выделили 12,3 миллионами рублей.

29 мая в Сысерти (Свердловская область) стартовал летний сезон работы творческого кластера «Лето на заводе». Несмотря на шквалистый ветер до 20 метров в секунду, о котором ранее предупреждало МЧС России по Свердловской области, на старинном уральском заводе Турчаниновых-Соломирских собралось множество свердловчан. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В день открытия нового сезона проекта организаторы подготовили обширную программу, рассчитанную как на взрослых, так и на детей, а также учли разные степени активности и форматы развлечений», — сообщает корреспондент. Например, для поклонников активного отдыха организаторы подготовили баланс-борды (тренажер для развития координация движения — прим.ред.), огромный твистер и игру «Биг-дженга». Более спокойная программа включала в себя два сеанса йоги на свежем воздухе, а также чайную церемонию, финалом которой стало стояние на гвоздях. Также с «Лета на заводе» можно вернуться с сувенирами, сделанными своими руками. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах и создать изделие из переработанного пластика, самостоятельно изготовить бумагу или витражное панно. Для детей подготовлены эко-игры и лабораторные работы от «Ньютон парк». Запуск нового летнего сезона не обошелся и без музыкального сопровождения: с 10 утра и до окончания работы кластера на площадке звучат Dj-сет уральских «винильщиков», а вечером для гостей устроят выступление акустической группы Cozy Ghost Trio. Помимо этого на площадке пройдет две экскурсии по заводу, а также спектакль «Три апельсина» в стиле итальянского уличного театра. У развлекательной программы есть и гастрономическое сопровождение: гости проекта могут угоститься итальянской пиццей, приготовленной на березовых дровах, выпить кофе и летние напитки вместе со сладкими сливочно-фруктовыми вафлями. На память можно купить эко-товары от локальных брендов, а также дизайнерские свечи и аксессуары ручной работы. В этом году кластер «Лето на заводе» будет работать с июня по сентябрь. В первый летний месяц организаторы планируют сотрудничать с участниками креативных проектов, а в выходные дни проводит мастер-классы, концерты и активности для всех желающих. В августе «Лето на заводе» даст старт фестивальной программе и займется культурным просвещением свердловчан. Добраться до креативного кластера «Лето на заводе» можно несколькими способами. Самый быстрый — на такси (стоимость около 1000 рублей) или своей машине, время в пути составит около 40 минут. Также до Сысерти за час можно добраться на междугороднем автобусе (№ 160, № 130, № 161), который отходит от Южного автовокзала Екатеринбурга. От автостанции в Сысерти до «Лета на заводе» идти пешком около 20 минут, либо можно доехать на местном автобусе № 130 до остановки «Магазин Автомир». Креативный кластер «Лето на заводе» создан в Сысерти в 2020 году, его цель — объединить в одном месте мастер-классы, лекции, экскурсии, выставки и концерты. Проект частично финансируется государством — в этом году ему выделили 12,3 миллионами рублей.