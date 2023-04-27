В Екатеринбурге создадут новую культурную площадку и фестиваль с яхтами

В Екатеринбурге появится культурный кластер «Вода и Завод» на Визовском пруду

Фестиваль «ВИЗ.00» будет наполнен водными активностями, музыкой, едой, экскурсиями и кинопоказами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на территории яхт-клуба «Коматек» создадут точку притяжения для горожан. Уже в мае здесь стартует кластерный проект «Вода и Завод», а также 12 августа пройдет фестиваль «ВИЗ.00». Инициаторами этого стали популяризатор истории города Михаил Вербицкий, основатель студии подкастов «Послушайте!» Александр Козлов, исследователь уличного искусства Алексей Шахов и Николай Паньков, автор идеи и организатор кругосветной экспедиции «Уральский меридиан».

«Месяц назад мы собрались и поняли, что хочется сделать что-то интересное к 300-летию Екатеринбурга. Мы стали думать, какая точка может стать местом проведения фестиваля. Выбор пал на ВИЗ», — рассказал на презентации проекта один из его авторов Александр Козлов.

Как пояснил Михаил Вербицкий, выбор был обоснован тем, кто в Екатеринбурге рядом с водой почти нет развлечений, кроме центра города. Но он, по словам активиста, перенасыщен событиями, заведениями, поэтому создатели нового кластера «Вода и Завод» предлагают взглянуть на другие районы с потенциалом и развивать их.

Промежуточная цель кластера на 2023 год — проведение фестиваля «ВИЗ.00» в честь 300-летия города на территории яхт-клуба «Коматек» на Верх-Исетском пруду. Он пойдет 12 августа и будет включать в себя концерты на сцене понтона, лекторий с паблик-токами на понтонах, водные активности (яхты, сапборды, йога на воде), кинопоказы под открытым небом, выступления уральских стендаперов, сеты уральских DJ, спортивную программу, экскурсии по району, маркет локальных брендов и фудкорт. Событийная программа в рамках кластера начнется уже в мае.