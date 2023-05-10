Профсоюзы Челябинской области начали знакомить металлургов и горняков с социальным пакетом с помощью инфографики. О новом формате URA.RU сообщили в пресс-службе региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).
«ГМПР по запросу предприятий нашей отрасли делает инфографику с соцпакетом, который предусмотрен коллективным договором. Этот объемный документ, с которым ознакомляют каждого сотрудника, полностью читают не все. Многие работники не знают, какие гарантии и льготы сверх трудового законодательства им положены», — уточнили в пресс-службе.
Введение инфографики коллективных договоров реализуется в рамках проекта «Социальное партнерство в инфографике». Такой возможностью уже воспользовались «Магнезит», Ашинский и Златоустовский метзавод, Челябинский цинковый завод, КМЭЗ, СЧПЗ, магнитогорский «Водоканал», Бакальское рудоуправление.
Инфографику профсоюзы предприятий распространяют в соцсетях и печатают в типографиях, чтобы развешивать на информационных стендах, в комнатах отдыха и других местах. Проектом уже заинтересовались предприятия других регионов.
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