Челябинские профсоюзы начали по-новому знакомить металлургов с социальным пакетом. Инфографика

ГМПР рассказывает металлургам о соцпакете с помощью инфографики

11 мая 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Профсоюзы металлургов и горняков ввели инфографику коллективного договора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Профсоюзы Челябинской области начали знакомить металлургов и горняков с социальным пакетом с помощью инфографики. О новом формате URA.RU сообщили в пресс-службе региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР). «ГМПР по запросу предприятий нашей отрасли делает инфографику с соцпакетом, который предусмотрен коллективным договором. Этот объемный документ, с которым ознакомляют каждого сотрудника, полностью читают не все. Многие работники не знают, какие гарантии и льготы сверх трудового законодательства им положены», — уточнили в пресс-службе. Введение инфографики коллективных договоров реализуется в рамках проекта «Социальное партнерство в инфографике». Такой возможностью уже воспользовались «Магнезит», Ашинский и Златоустовский метзавод, Челябинский цинковый завод, КМЭЗ, СЧПЗ, магнитогорский «Водоканал», Бакальское рудоуправление. Инфографику профсоюзы предприятий распространяют в соцсетях и печатают в типографиях, чтобы развешивать на информационных стендах, в комнатах отдыха и других местах. Проектом уже заинтересовались предприятия других регионов. Восемь предприятий Челябинской области уже ввели у себя инфографику Инфографика: Челябинская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

Профсоюзы Челябинской области начали знакомить металлургов и горняков с социальным пакетом с помощью инфографики. О новом формате URA.RU сообщили в пресс-службе региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР). «ГМПР по запросу предприятий нашей отрасли делает инфографику с соцпакетом, который предусмотрен коллективным договором. Этот объемный документ, с которым ознакомляют каждого сотрудника, полностью читают не все. Многие работники не знают, какие гарантии и льготы сверх трудового законодательства им положены», — уточнили в пресс-службе. Введение инфографики коллективных договоров реализуется в рамках проекта «Социальное партнерство в инфографике». Такой возможностью уже воспользовались «Магнезит», Ашинский и Златоустовский метзавод, Челябинский цинковый завод, КМЭЗ, СЧПЗ, магнитогорский «Водоканал», Бакальское рудоуправление. Инфографику профсоюзы предприятий распространяют в соцсетях и печатают в типографиях, чтобы развешивать на информационных стендах, в комнатах отдыха и других местах. Проектом уже заинтересовались предприятия других регионов.