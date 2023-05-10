Глава свердловского МИД развенчал главный фейк о Второй мировой войне

Представитель МИД в Екатеринбурге Харлов призвал развенчивать фейки о ВОВ

11 мая 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Александр Харлов призвал развенчивать мифы о ВОВ Фото: Владимир Жабриков, URA.RU В настоящее время наблюдается всплеск фейков в интернете о Великой Отечественной войне. Одним из главных можно назвать «байку» о том, что после побега советского солдата из фашистского плена на родине он попадал в ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей — прим.ред.). Важной задачей государства является патриотическое воспитание молодежи. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. «Существуют факты распространения недостоверной информации об исторических фактах, связанных с Великой Отечественной войной. Один из главных — это фейк о том, что всех кто попадал в фашистский плен сразу после окончания ВОВ попадали в гулаги после возвращения на родину. Надо развенчивать фейки. Необходимо привлекать молодежь к самостоятельному исследованию исторических фейков. Это поможет понять, где правда, а где ложь», — заявил Харлов в беседе с корреспондентом URA.RU во время посещения Всероссийская военно-патриотической просветительской акции, которая проходит в стенах УРГЭУ. Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция «Знание» проходит в стенах УрГЭУ. Екатеринбург стал первым городом России, где в рамках акции «Знание.Герои» выступят представители других государств Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В настоящее время наблюдается всплеск фейков в интернете о Великой Отечественной войне. Одним из главных можно назвать «байку» о том, что после побега советского солдата из фашистского плена на родине он попадал в ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей — прим.ред.). Важной задачей государства является патриотическое воспитание молодежи. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. «Существуют факты распространения недостоверной информации об исторических фактах, связанных с Великой Отечественной войной. Один из главных — это фейк о том, что всех кто попадал в фашистский плен сразу после окончания ВОВ попадали в гулаги после возвращения на родину. Надо развенчивать фейки. Необходимо привлекать молодежь к самостоятельному исследованию исторических фейков. Это поможет понять, где правда, а где ложь», — заявил Харлов в беседе с корреспондентом URA.RU во время посещения Всероссийская военно-патриотической просветительской акции, которая проходит в стенах УРГЭУ. Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция «Знание» проходит в стенах УрГЭУ. Екатеринбург стал первым городом России, где в рамках акции «Знание.Герои» выступят представители других государств