Треть екатеринбуржцев хотят навсегда переехать жить на дачу

11 мая 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Около 14% екатеринбуржцев начнут жить на дачу сразу после выхода на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Больше половины жителей Екатеринбурга хотят круглогодично проживать на дачном участке. Из них 36% серьезно задумываются о переезде из мегаполиса за город. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ренессанс страхование». «Порядка 64% екатеринбуржцев хотят каждый год проживать на даче, но из них лишь 36% задумались об этом серьезно. Еще 14% твердо решили, что начнут жить на даче сразу после выхода на пенсию, а еще 14% уже начали работать над воплощением этого плана в жизнь», — сказано в сообщении. Также для 39% опрошенных решение сделать дачу своим основным домом обусловлено тем, что это место, где они проводят много времени с друзьями и родными. Для 38% респондентов загородный дом — это любимый огород. Еще для 36% дача — возможность побыть в одиночеств вдали от городской суеты. В том числе ценят дачу и за возможность совместного отдыха с детьми (14%). Ранее URA.RU писало, что средняя стоимость загородного объекта с 6 апреля по 4 мая упала на 100 тысяч рублей. Аренда подобной недвижимость выросла на 40%, а покупка ста квадратных метров загородной земли изменилась с 228 тысяч до 230 тысяч рублей.

Больше половины жителей Екатеринбурга хотят круглогодично проживать на дачном участке. Из них 36% серьезно задумываются о переезде из мегаполиса за город. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ренессанс страхование». «Порядка 64% екатеринбуржцев хотят каждый год проживать на даче, но из них лишь 36% задумались об этом серьезно. Еще 14% твердо решили, что начнут жить на даче сразу после выхода на пенсию, а еще 14% уже начали работать над воплощением этого плана в жизнь», — сказано в сообщении. Также для 39% опрошенных решение сделать дачу своим основным домом обусловлено тем, что это место, где они проводят много времени с друзьями и родными. Для 38% респондентов загородный дом — это любимый огород. Еще для 36% дача — возможность побыть в одиночеств вдали от городской суеты. В том числе ценят дачу и за возможность совместного отдыха с детьми (14%). Ранее URA.RU писало, что средняя стоимость загородного объекта с 6 апреля по 4 мая упала на 100 тысяч рублей. Аренда подобной недвижимость выросла на 40%, а покупка ста квадратных метров загородной земли изменилась с 228 тысяч до 230 тысяч рублей.