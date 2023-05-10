Арендовать коттедж на выпускной в Екатеринбурге стало дороже на 40%

Арендная ставка загородной недвижимости выросла на 40% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У выпускников школ, колледжей и вузов за последние годы образовался тренд отмечать конец учебы в коттеджах. На сегодняшний день снять загородный дом в Екатеринбурге стало дороже на 40%. Это следует из динамики арендной ставки загородной недвижимости на сайте Restate.

С 6 апреля по 4 мая 2023 года средняя арендная ставка за месяц загородной недвижимости в столице Урала выросла с 34 тысяч до 58 тысяч рублей (+40%). Посуточная аренда растет также стремительно, не уступая месячной. «Есть несколько волн сезонного спроса, как в долгосрочной, так и краткосрочной аренде. Естественно, в эти периоды ставки аренды резко растут. Если мы говорим про краткосрочную аренду, то это все праздничные и выходные дни, особенно в январские, майские и июньские праздники», — сказала директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Что касается долгосрочной аренды, на загородном рынке ставки аренды начинают расти сразу после старта дачного сезона. «Они держатся относительно высокими до его завершения», — отметила собеседник агентства.

Несмотря на огромный рост арендной ставки, средняя стоимость загородного объекта упала за тот же срок с 7,2 млн до 7,1 млн рублей. Покупка ста квадратных метров загородной земли изменилась с 228 тысяч до 230 тысяч рублей.

До 6 апреля 2023 года в Екатеринбурге фиксировался спад арендной ставки загородного жилья с 43,5 тысяч до 34,5 тысяч рублей (-25%). Также в нынешнем году в Свердловской области среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за последние пять лет стала 6,6%.