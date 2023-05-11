Бойцы ФСБ поймали екатеринбуржца, пытавшегося вступить в армию Украины

Силовики Владикавказа поймали екатеринбуржца, который пытался через Грузию попасть на Украину и примкнуть к местной армии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Северной Осетии.
«Задержан 19-летний житель Екатеринбурга, который принял решение о выезде на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ», — приводит «Интерфакс» информацию пресс-службы. Там отметили, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело о госизмене и готовятся судить.
Сотрудники ФСБ выяснили, что екатеринбуржец был завербован украинскими боевиками, заинтересованными в пополнении рядов ВСУ. Те дали ему подробные инструкции, как пересечь границу.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!