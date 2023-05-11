Бойцы ФСБ поймали екатеринбуржца, пытавшегося вступить в армию Украины

11 мая 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Бойцы ФСБ задержали екатеринбуржца, пытавшегося пересечь границу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Силовики Владикавказа поймали екатеринбуржца, который пытался через Грузию попасть на Украину и примкнуть к местной армии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Северной Осетии. «Задержан 19-летний житель Екатеринбурга, который принял решение о выезде на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ», — приводит «Интерфакс» информацию пресс-службы. Там отметили, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело о госизмене и готовятся судить. Сотрудники ФСБ выяснили, что екатеринбуржец был завербован украинскими боевиками, заинтересованными в пополнении рядов ВСУ. Те дали ему подробные инструкции, как пересечь границу.

Силовики Владикавказа поймали екатеринбуржца, который пытался через Грузию попасть на Украину и примкнуть к местной армии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Северной Осетии. «Задержан 19-летний житель Екатеринбурга, который принял решение о выезде на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ», — приводит «Интерфакс» информацию пресс-службы. Там отметили, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело о госизмене и готовятся судить. Сотрудники ФСБ выяснили, что екатеринбуржец был завербован украинскими боевиками, заинтересованными в пополнении рядов ВСУ. Те дали ему подробные инструкции, как пересечь границу.