Бойцы ФСБ поймали екатеринбуржца, пытавшегося вступить в армию Украины

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Бойцы ФСБ задержали екатеринбуржца, пытавшегося пересечь границу Фото:

Силовики Владикавказа поймали екатеринбуржца, который пытался через Грузию попасть на Украину и примкнуть к местной армии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Северной Осетии.

«Задержан 19-летний житель Екатеринбурга, который принял решение о выезде на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ», — приводит «Интерфакс» информацию пресс-службы. Там отметили, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело о госизмене и готовятся судить.

Сотрудники ФСБ выяснили, что екатеринбуржец был завербован украинскими боевиками, заинтересованными в пополнении рядов ВСУ. Те дали ему подробные инструкции, как пересечь границу.

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Силовики Владикавказа поймали екатеринбуржца, который пытался через Грузию попасть на Украину и примкнуть к местной армии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Северной Осетии. «Задержан 19-летний житель Екатеринбурга, который принял решение о выезде на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ», — приводит «Интерфакс» информацию пресс-службы. Там отметили, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело о госизмене и готовятся судить. Сотрудники ФСБ выяснили, что екатеринбуржец был завербован украинскими боевиками, заинтересованными в пополнении рядов ВСУ. Те дали ему подробные инструкции, как пересечь границу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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