10 мая 2023

Пьяная пермячка напала на собутыльника с ножом со спины

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Женщина три раза вонзила нож мужчине в спину Фото:

В Березниках (Пермский край) местная жительница во время распития спиртных напитков ударила одного из своих собутыльников ножом в спину. Теперь женщину будут судить, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Ссора переросла в драку, во время которой обвиняемая, вооружившись ножом, нанесла им одному из мужчин три удара в спину», — говорится на сайте. Пострадавшему мужчине вовремя оказали медпомощь.

Конфликт случился во время застолья. Выпивавшие вместе мужчины что-то не поделили и между ними возникла ссора. Тогда 29-летняя нетрезвая женщина решилась вмешаться и напала на одного из собутыльников со спины. Обидчицу будут судить по ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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В Березниках (Пермский край) местная жительница во время распития спиртных напитков ударила одного из своих собутыльников ножом в спину. Теперь женщину будут судить, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Ссора переросла в драку, во время которой обвиняемая, вооружившись ножом, нанесла им одному из мужчин три удара в спину», — говорится на сайте. Пострадавшему мужчине вовремя оказали медпомощь. Конфликт случился во время застолья. Выпивавшие вместе мужчины что-то не поделили и между ними возникла ссора. Тогда 29-летняя нетрезвая женщина решилась вмешаться и напала на одного из собутыльников со спины. Обидчицу будут судить по ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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