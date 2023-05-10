Пьяная пермячка напала на собутыльника с ножом со спины

В Березниках (Пермский край) местная жительница во время распития спиртных напитков ударила одного из своих собутыльников ножом в спину. Теперь женщину будут судить, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.
«Ссора переросла в драку, во время которой обвиняемая, вооружившись ножом, нанесла им одному из мужчин три удара в спину», — говорится на сайте. Пострадавшему мужчине вовремя оказали медпомощь.
Конфликт случился во время застолья. Выпивавшие вместе мужчины что-то не поделили и между ними возникла ссора. Тогда 29-летняя нетрезвая женщина решилась вмешаться и напала на одного из собутыльников со спины. Обидчицу будут судить по ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.