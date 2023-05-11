На пожар брошены силы и средства спецуправления №1 ФПС МЧС
В Озерске (Челябинская область) рядом с озером Большая Нанога горят сады. О том, что пожар охватил несколько садовых участков, сообщают очевидцы.
«Пятый сад. Все дома у камышей горят», — уточняет Игорь К. в комментариях к записи паблика «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».
Ирина З. под тем же постом отметила, что на сад №12 идет стена дыма. Возгорание появилось рядом с озером Большая Нанога.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU уточнили, что горит камыш. «Горит камыш. На месте работают силы и средства спецуправления №1 ФПС МЧС России», — уточнили в пресс-службе.
Очевидцы отметили стену дыма, надвигающуюся на сады
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