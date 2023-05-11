В челябинском городе сады охватил пожар. Фото, видео

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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, мчс, пожар, спасатель, тушение лесных пожаров, пожарный
На пожар брошены силы и средства спецуправления №1 ФПС МЧС Фото:

В Озерске (Челябинская область) рядом с озером Большая Нанога горят сады. О том, что пожар охватил несколько садовых участков, сообщают очевидцы.

«Пятый сад. Все дома у камышей горят», — уточняет Игорь К. в комментариях к записи паблика «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

Ирина З. под тем же постом отметила, что на сад №12 идет стена дыма. Возгорание появилось рядом с озером Большая Нанога.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU уточнили, что горит камыш. «Горит камыш. На месте работают силы и средства спецуправления №1 ФПС МЧС России», — уточнили в пресс-службе.

Очевидцы отметили стену дыма, надвигающуюся на сады
Очевидцы отметили стену дыма, надвигающуюся на сады
Фото:

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В Озерске (Челябинская область) рядом с озером Большая Нанога горят сады. О том, что пожар охватил несколько садовых участков, сообщают очевидцы. «Пятый сад. Все дома у камышей горят», — уточняет Игорь К. в комментариях к записи паблика «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». Ирина З. под тем же постом отметила, что на сад №12 идет стена дыма. Возгорание появилось рядом с озером Большая Нанога. В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU уточнили, что горит камыш. «Горит камыш. На месте работают силы и средства спецуправления №1 ФПС МЧС России», — уточнили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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