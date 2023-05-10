В Перми умер экс-депутат Давид Болквадзе

В Перми умер бывший депутат городской думы и краевого заксобрания Давид Болквадзе. Об этом сообщается на сайте пермского краевого парламента.
«На 70-м году жизни не стало пермского политика Давида Хулусовича Болквадзе. Большая часть его жизни прошла именно в Перми и была тесно связана со строительной отраслью», — говорится на сайте.
Политическую карьеру Болквадзе начал в 1996 году, избравшись депутатом Пермского городской думы второго созыва. В следующем 1997 году он стал уже депутатом заксобрания Пермской области, где вновь победил на выборах в 2001 году. Коллеги отмечают, что Болквадзе пользовался авторитетом у коллег и был опытным руководителем и неравнодушным парламентарием.
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