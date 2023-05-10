10 мая 2023

В Перми умер экс-депутат Давид Болквадзе

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Коми Пермяцкий округ. Пермь, церковные свечи, молитва
Болквадзе умер в возрасте 69 лет Фото:

В Перми умер бывший депутат городской думы и краевого заксобрания Давид Болквадзе. Об этом сообщается на сайте пермского краевого парламента.

«На 70-м году жизни не стало пермского политика Давида Хулусовича Болквадзе. Большая часть его жизни прошла именно в Перми и была тесно связана со строительной отраслью», — говорится на сайте.

Политическую карьеру Болквадзе начал в 1996 году, избравшись депутатом Пермского городской думы второго созыва. В следующем 1997 году он стал уже депутатом заксобрания Пермской области, где вновь победил на выборах в 2001 году. Коллеги отмечают, что Болквадзе пользовался авторитетом у коллег и был опытным руководителем и неравнодушным парламентарием.

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В Перми умер бывший депутат городской думы и краевого заксобрания Давид Болквадзе. Об этом сообщается на сайте пермского краевого парламента. «На 70-м году жизни не стало пермского политика Давида Хулусовича Болквадзе. Большая часть его жизни прошла именно в Перми и была тесно связана со строительной отраслью», — говорится на сайте. Политическую карьеру Болквадзе начал в 1996 году, избравшись депутатом Пермского городской думы второго созыва. В следующем 1997 году он стал уже депутатом заксобрания Пермской области, где вновь победил на выборах в 2001 году. Коллеги отмечают, что Болквадзе пользовался авторитетом у коллег и был опытным руководителем и неравнодушным парламентарием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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