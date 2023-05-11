Челябинцы предпочитают брать в ипотеку вторичное жилье

11 мая 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

В апреле в регионе доля ипотечных сделок со «вторичкой» составила 80,2% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы предпочитают брать в ипотеку вторичное жилье. В регионе в апреле 2023 года отмечена самая высокая доля ипотечных сделок со вторичной недвижимостью среди городов РФ, она составила 80,2%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Домклик». «Больше всего сделок со вторичным жильем аналитики „Домклик“ отмечают в Челябинской области. Вторичное жилье в структуре ипотечных сделок в апреле 2023 в регионе составило 80,2%», — сообщили аналитики. При этом, как отмечается в исследовании, на новостройки в Челябинской области в апреле 2023 года пришлось лишь 15% от общего объема ипотечных выдач. Подобная тенденция прослеживается в целом среди всех городов РФ. Вторичное жилье в структуре ипотечных сделок по России составляет в среднем 68,8%, на новостройки приходится 24% сделок.

Челябинцы предпочитают брать в ипотеку вторичное жилье. В регионе в апреле 2023 года отмечена самая высокая доля ипотечных сделок со вторичной недвижимостью среди городов РФ, она составила 80,2%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Домклик». «Больше всего сделок со вторичным жильем аналитики „Домклик“ отмечают в Челябинской области. Вторичное жилье в структуре ипотечных сделок в апреле 2023 в регионе составило 80,2%», — сообщили аналитики. При этом, как отмечается в исследовании, на новостройки в Челябинской области в апреле 2023 года пришлось лишь 15% от общего объема ипотечных выдач. Подобная тенденция прослеживается в целом среди всех городов РФ. Вторичное жилье в структуре ипотечных сделок по России составляет в среднем 68,8%, на новостройки приходится 24% сделок.