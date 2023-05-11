В Кургане из-за пожаров будут работать ночные патрули

12 мая 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Ночные патрули будут объезжать леса, микрорайоны и СНТ Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане усилили работу патрульных групп в связи с произошедшими пожарами. К работе приступили ночные патрули, сообщает мэр города Елена Ситникова. «В городе усилена работа патрульных групп. Из-за произошедших пожаров дежурят ночные патрули», — сообщает Ситникова в своем telegram-канале. По разработанным маршрутам будут проводиться объезды городских лесов, микрорайонов и СНТ. По информации главы города, каждая патрульная группа состоит из двух человек. Ранее URA.RU писало, что некоторые курганцы путают погорельцев с мародерами. Горожане, пострадавшие от пожаров, сдают в пункты металлолома то, что осталось от их жилья.

В Кургане усилили работу патрульных групп в связи с произошедшими пожарами. К работе приступили ночные патрули, сообщает мэр города Елена Ситникова. «В городе усилена работа патрульных групп. Из-за произошедших пожаров дежурят ночные патрули», — сообщает Ситникова в своем telegram-канале. По разработанным маршрутам будут проводиться объезды городских лесов, микрорайонов и СНТ. По информации главы города, каждая патрульная группа состоит из двух человек. Ранее URA.RU писало, что некоторые курганцы путают погорельцев с мародерами. Горожане, пострадавшие от пожаров, сдают в пункты металлолома то, что осталось от их жилья.