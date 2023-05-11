В Кургане из-за пожаров будут работать ночные патрули

Ночные патрули будут объезжать леса, микрорайоны и СНТ
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В Кургане усилили работу патрульных групп в связи с произошедшими пожарами. К работе приступили ночные патрули, сообщает мэр города Елена Ситникова.
«В городе усилена работа патрульных групп. Из-за произошедших пожаров дежурят ночные патрули», — сообщает Ситникова в своем telegram-канале.
По разработанным маршрутам будут проводиться объезды городских лесов, микрорайонов и СНТ. По информации главы города, каждая патрульная группа состоит из двух человек.
Ранее URA.RU писало, что некоторые курганцы путают погорельцев с мародерами. Горожане, пострадавшие от пожаров, сдают в пункты металлолома то, что осталось от их жилья.
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