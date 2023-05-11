11 мая 2023

В Кургане из-за пожаров будут работать ночные патрули

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Ночные патрули будут объезжать леса, микрорайоны и СНТ Фото:
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В Кургане усилили работу патрульных групп в связи с произошедшими пожарами. К работе приступили ночные патрули, сообщает мэр города Елена Ситникова.

«В городе усилена работа патрульных групп. Из-за произошедших пожаров дежурят ночные патрули», — сообщает Ситникова в своем telegram-канале.

По разработанным маршрутам будут проводиться объезды городских лесов, микрорайонов и СНТ. По информации главы города, каждая патрульная группа состоит из двух человек.

Ранее URA.RU писало, что некоторые курганцы путают погорельцев с мародерами. Горожане, пострадавшие от пожаров, сдают в пункты металлолома то, что осталось от их жилья.

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В Кургане усилили работу патрульных групп в связи с произошедшими пожарами. К работе приступили ночные патрули, сообщает мэр города Елена Ситникова. «В городе усилена работа патрульных групп. Из-за произошедших пожаров дежурят ночные патрули», — сообщает Ситникова в своем telegram-канале. По разработанным маршрутам будут проводиться объезды городских лесов, микрорайонов и СНТ. По информации главы города, каждая патрульная группа состоит из двух человек. Ранее URA.RU писало, что некоторые курганцы путают погорельцев с мародерами. Горожане, пострадавшие от пожаров, сдают в пункты металлолома то, что осталось от их жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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