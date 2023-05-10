Курганцы путают погорельцев с мародерами. Фото, видео

11 мая 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

В последние дни погорельцы активно сдавали металл в пункты приема Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане после пожаров погорельцы сдают в пункты приема металлолома то, что осталось от их жилья. При этом некоторые горожане путают погорельцев с мародерами. Об этом URA.RU сообщили сотрудники пунктов приема. «Кто-то проезжает с кучей металла, люди стоят и думают, что это мародеры. А погорельцы мечутся, им нужно хотя бы какие-то деньги получить. Мародеры везут в ночные приемки, там люди не так внимательно смотрят документы», — рассказали в пункте приема. Сотрудники пункта отметили, что представители полиции следят за приезжающими машинами, чтобы не было мародерства. Представители пунктов приема проверяют документы приехавших. При этом, по их словам, есть проблема в том, что некоторые недобросовестные погорельцы могут вместе со своим сдать соседский металл. Они отметили, что такое сложно заметить, так как у самого погорельца есть документы, подтверждающие его статус, а на каждую вещь в отдельности документы могли уже и не сохраниться. В пункты приема погорельцы приносят крыши, двери и остатки газовых баллонов. Представитель другого пункта приема сообщил URA.RU, что сейчас в регионе снизились цены на прием металла. Он рассказал, что до 6 мая килограмм металла стоил 21 рубль, а сейчас 19. В другом пункте килограмм металла покупают за 15 рублей. Собеседники URA.RU отметили, что в некоторых пунктах цены могут быть выше, но их владельцы могут хитрить с весами. Ранее стало известно, что во время майских пожаров в Курганской области сгорело более 500 домов. Из-за последствий пожаров в регионе ожидается дефицит пиломатериалов, газобетона и металла. В пунктах приема снизилась стоимость металла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед приемом металла у погорельцев проверяют документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пунктах приема в последние дни увеличилось число машин, которые привозят металл Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане после пожаров погорельцы сдают в пункты приема металлолома то, что осталось от их жилья. При этом некоторые горожане путают погорельцев с мародерами. Об этом URA.RU сообщили сотрудники пунктов приема. «Кто-то проезжает с кучей металла, люди стоят и думают, что это мародеры. А погорельцы мечутся, им нужно хотя бы какие-то деньги получить. Мародеры везут в ночные приемки, там люди не так внимательно смотрят документы», — рассказали в пункте приема. Сотрудники пункта отметили, что представители полиции следят за приезжающими машинами, чтобы не было мародерства. Представители пунктов приема проверяют документы приехавших. При этом, по их словам, есть проблема в том, что некоторые недобросовестные погорельцы могут вместе со своим сдать соседский металл. Они отметили, что такое сложно заметить, так как у самого погорельца есть документы, подтверждающие его статус, а на каждую вещь в отдельности документы могли уже и не сохраниться. В пункты приема погорельцы приносят крыши, двери и остатки газовых баллонов. Представитель другого пункта приема сообщил URA.RU, что сейчас в регионе снизились цены на прием металла. Он рассказал, что до 6 мая килограмм металла стоил 21 рубль, а сейчас 19. В другом пункте килограмм металла покупают за 15 рублей. Собеседники URA.RU отметили, что в некоторых пунктах цены могут быть выше, но их владельцы могут хитрить с весами. Ранее стало известно, что во время майских пожаров в Курганской области сгорело более 500 домов. Из-за последствий пожаров в регионе ожидается дефицит пиломатериалов, газобетона и металла.