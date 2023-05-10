10 мая 2023

Курганцы путают погорельцев с мародерами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Чермет. Курган
В последние дни погорельцы активно сдавали металл в пункты приема Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане после пожаров погорельцы сдают в пункты приема металлолома то, что осталось от их жилья. При этом некоторые горожане путают погорельцев с мародерами. Об этом URA.RU сообщили сотрудники пунктов приема.

«Кто-то проезжает с кучей металла, люди стоят и думают, что это мародеры. А погорельцы мечутся, им нужно хотя бы какие-то деньги получить. Мародеры везут в ночные приемки, там люди не так внимательно смотрят документы», — рассказали в пункте приема. Сотрудники пункта отметили, что представители полиции следят за приезжающими машинами, чтобы не было мародерства.

Представители пунктов приема проверяют документы приехавших. При этом, по их словам, есть проблема в том, что некоторые недобросовестные погорельцы могут вместе со своим сдать соседский металл. Они отметили, что такое сложно заметить, так как у самого погорельца есть документы, подтверждающие его статус, а на каждую вещь в отдельности документы могли уже и не сохраниться.

В пункты приема погорельцы приносят крыши, двери и остатки газовых баллонов. Представитель другого пункта приема сообщил URA.RU, что сейчас в регионе снизились цены на прием металла. Он рассказал, что до 6 мая килограмм металла стоил 21 рубль, а сейчас 19. В другом пункте килограмм металла покупают за 15 рублей. Собеседники URA.RU отметили, что в некоторых пунктах цены могут быть выше, но их владельцы могут хитрить с весами.

Ранее стало известно, что во время майских пожаров в Курганской области сгорело более 500 домов. Из-за последствий пожаров в регионе ожидается дефицит пиломатериалов, газобетона и металла.

Чермет. Курган
В пунктах приема снизилась стоимость металла
Фото:
Чермет. Курган
Перед приемом металла у погорельцев проверяют документы
Фото:
Чермет. Курган
В пунктах приема в последние дни увеличилось число машин, которые привозят металл
Фото:
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В Кургане после пожаров погорельцы сдают в пункты приема металлолома то, что осталось от их жилья. При этом некоторые горожане путают погорельцев с мародерами. Об этом URA.RU сообщили сотрудники пунктов приема. «Кто-то проезжает с кучей металла, люди стоят и думают, что это мародеры. А погорельцы мечутся, им нужно хотя бы какие-то деньги получить. Мародеры везут в ночные приемки, там люди не так внимательно смотрят документы», — рассказали в пункте приема. Сотрудники пункта отметили, что представители полиции следят за приезжающими машинами, чтобы не было мародерства. Представители пунктов приема проверяют документы приехавших. При этом, по их словам, есть проблема в том, что некоторые недобросовестные погорельцы могут вместе со своим сдать соседский металл. Они отметили, что такое сложно заметить, так как у самого погорельца есть документы, подтверждающие его статус, а на каждую вещь в отдельности документы могли уже и не сохраниться. В пункты приема погорельцы приносят крыши, двери и остатки газовых баллонов. Представитель другого пункта приема сообщил URA.RU, что сейчас в регионе снизились цены на прием металла. Он рассказал, что до 6 мая килограмм металла стоил 21 рубль, а сейчас 19. В другом пункте килограмм металла покупают за 15 рублей. Собеседники URA.RU отметили, что в некоторых пунктах цены могут быть выше, но их владельцы могут хитрить с весами. Ранее стало известно, что во время майских пожаров в Курганской области сгорело более 500 домов. Из-за последствий пожаров в регионе ожидается дефицит пиломатериалов, газобетона и металла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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