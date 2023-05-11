В Курганской области КАМАЗ сломал мост

Мост под КАМАЗом обвалился в Куртамышском муниципальном округе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мост в Куртамышском муниципальном округе Курганской области сломался во время того, как по нему проехал КАМАЗ. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Водитель КАМАЗа поехал по мосту через реку Тобол. В итоге деревянный мост, на котором сверху лежат бетонные плиты, не выдержал веса машины», — сообщил читатель. По его словам, на подобные мосты такие грузовики не могут заезжать. Инцидент произошел в селе Каминское.

На фотографиях, присланных читателем, видно накренившийся КАМАЗ с челябинскими номерами. Оставаться на мосту ему помогают привязанные трос и цепь. Житель Магнитогорска Михаил Воробьев написал в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган», что ему согласились помочь только местные жители. При этом грузовик пока не удается вытащить.

На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до главы администрации Куртамышского округа Андрея Гвоздева. На звонок корреспондента не ответили. В приемной администрации URA.RU ответили, что на момент звонка его не было на месте.

«Данный мост находился в аварийном состоянии с 2018 года, в 2019 году мост был закрыт распоряжением администрации Обанинского сельсовета, выставлены знаки 3.2 „Движение запрещено“ и положен бетонный блок, который перекрывал проезжую часть», — ответили представители администрации под постом в группе «ЧП Курган».

Сверху на деревянном мосту лежат деревянные плиты Фото: читатель URA.RU

Пострадавшему водителю помогают местные жители Фото: читатель URA.RU